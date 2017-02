Trump-advokat grillet om innreiseforbudet

NEW YORK (VG) Partene har fremlagt sine argumenter i tvisten om Trumps innreiseforbud. Nå blir det opp til tre dommere å avgjøre dens videre skjebne.

Mye sto på spill da en føderal ankedomstol natt til onsdag norsk tid hørte argumentene til begge parter i tvisten om hvorvidt Donald Trumps innreiseforbud er juridisk holdbar.



Delstatene Washington og Minnesota har brakt forbudet inn for retten fordi de mener det er grunnlovsstridig.

– Presidentordren er bare et midlertidig opphold (i innreise fra syv land journ.anm.), sa advokat August Flentje fra det amerikanske justisdepartementet som argumenterte på vegne av Trump-administrasjonen.

Grillet av dommerne

Flentje la til at de syv landene Trump vil nekte innreise fra er land som Kongressen og Obama-administrasjonen tidligere har fastslått utgjør en risiko for USA.

Flentje understreket at han mener at president Trump er innenfor rammene for hva han kan bestemme ved å implementere et slikt forbud.

To av de tre dommerne gikk hardt på Flentje om nødvendigheten av innreiseforbudet og hvilke bevis de har for å knytte de syv landene med terrorisme i USA.

– Disse forhandlingene har gått veldig fort, svarte Flentje, uten å gi konkrete eksempler.

Dommerne fortsatte grillingen med mange spørsmål til Trump-administrasjonens representant og ba om bevis. Flentje svarte da at flere somaliere i USA er knyttet til terrorgruppen al-Shabab, men kunne ikke legge frem bevis for dette.

Advokaten som representerer Trump-administrasjonen ble også spurt om han mener at presidenten har juridisk mandat til å pålegge et fullstendig forbud mot innreise av muslimer til USA.

– Dette er langt fra en slik situasjon, svarte Flentje.

Mener forbudet rammer tusenvis

Flentje la i sin argumentasjon stor vekt på at han mener at delstater (Washington og Minnesota i dette tilfellet journ.anm.) ikke har juridisk posisjon til å gå til sak mot en presidentordre på vegne av delstatens innbyggere.

Han mener også at presidentens makt til å utestenge mennesker fra landet i realiteten er ubegrenset.

Mot slutten av sin taletid var regjeringsadvokaten overraskende defensiv da han sa:

– Jeg er ikke sikker på at jeg overbeviser retten.

Flentjes motpart, advokat Noah Purcell, som representerer Washington State, la på sin side stor vekt på at forbudet rammer flere tusen innbyggere i delstaten, at det har splittet familier, holdt tilbake studenter og hindret folk fra å besøke familie i utlandet.

Den republikansk utnevnte dommeren Richard Clifton sa imidlertid at han mistenker at det kun er «en liten brøkdel» av statens innbyggere som er rammet.

De tre dommere, to demokratisk utnevnt og én republikansk utnevnt, skal nå bli enige om innreiseforbudet skal gjeninnføres eller bekrefte opphevelsen. Retten kan også sette dato for en ny høring i saken.

Saken kan på et senere tidspunkt ankes videre til Høyesterett.

Det er ventet at avgjørelsen kommer senere denne uken.