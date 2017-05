Trump-administrasjonen anklager Syria for å brenne døde fanger

Donald Trumps administrasjon mener det syriske regimet dreper tusenvis av fanger, for så å brenne likene i et krematorium.

Det melder nyhetsbyrået AP. USA hevder de besitter bilder som viser fengselskrematoriet.

Det var Midtøsten-sjef Stu Jones i det amerikasnke utenriksdepartementet som la frem anklagene mandag.

«Det menneskelige slakterhuset»: Opptil 13.000 mennesker hengt i skrekkfengselet

Ifølge Jones har det syriske regimet drept flere tusen innsatte i Saydnaya-fengslet, som ligger omtrent 45 minutter utenfor hovedstaden Damaskus. 50 fanger blir hengt hver dag, ifølge Jones.

Likene brennes for å skjule forbrytelsen, sa toppdiplomaten, som la fram bilder som angivelig viser at det er bygget et krematorium i fengselet.

Dani (28) overlevde voldsom gass-massakre: – Som om øynene mine brant

Under fremleggelsen av bildene uttalte Jones at den syriske regjeringen og president Bashar al-Assad «har sunket til et nytt nivå av fordervelse» med støtte fra Russland og Iran.

Amnesty la i februar frem en rapport om drapene i Saydnaya-fengselet. Ifølge rapporten er mellom 5000 og 13000 personer henrettet i fengselet i perioden september 2011 til desember 2015.