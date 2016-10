To kvinner anklager Trump for antasting

I et åpent intervju med avisen New York Times hevder to kvinner å ha blitt antastet av Donald Trump. – Absurd, mener Trumps valgkampanje.

Ifølge journalisten Megan Twohey i NY Times responderte Trump med å si «du er et motbydelig menneske» da hun spurte han om anklagene.

Saken kommer opp i kjølvannet av den lekkede videoen hvor Trump snakker om å klå på kvinner. Under debatten natt til mandag norsk tid bedyret Trump at han ikke har gjort det han sier i videoen.

Hevder hun ble antastet på fly



– Jeg ville slå TV-skjermen, sier Jessica Leeds (74) til avisen.

Hun hevder nemlig at presidentkandidaten antastet henne under en flytur for 30 år siden. Det skal ha skjedd da både hun og Trump reiste på første klasse til New York. De to skal aldri ha møttes før, men ifølge henne skal Trump ha tatt tak i brystene hennes og forsøkt å skyve hånden oppunder skjørtet hennes.

– Han var som en blekksprut. Hendene hans var over alt, sier hun til avisen og legger til:

– Det var et overgrep.

Hevder hun ble kysset på munnen



Også amerikanske Rachel Crooks forteller avisen om et ubehagelig første møte med Donald Trump. Det skal ha skjedd i 2005, da hun møtte ham for første gang ved heisen i Trump Tower.

Ifølge Crooks skal Trump ha holdt fast i hånden hennes og kysset henne både på kinnene og på munnen.

– Det var så upassende. Jeg ble så opprørt over at han så på meg som så lite verdt at han kunne fjøre noe sånt.



I en pressemelding kaller Trumps valgkampanje hele saken for fiksjon.

– Det er absurd å tenke at en av de lettest gjenkjennelige næringslivslederne på planeten med lang tradisjon for å styrke kvinner i sine selskaper ville gjort de tingene som det hevdes i denne saken, og det at dette først blir kjent flere tiår senere i innspurten av presidentvalgkampen bør si alt, sier talsmann Jason Miller i pressemeldingen.

Han hevder New York Times publiserer et falskt og koordinert karakterdrap på Trump.

– Å gå flere tiår tilbake i et forsøk på å sverte Trump bagatelliserer seksuelle overgrep, og det er et nytt lavmål for hvor langt mediene er villige til å gå i sine forsøk på å avgjøre dette valget.

Hevder Trump sto i missegarderoben



I tillegg hevder to tidligere misse-deltakere at Trump skal ha kommet inn i garderoben der kvinnene skiftet. Til CNBC sier Tasha Dixon, som var Miss Arizona i 2001, at kvinnenes første møte med Trump var i garderoben mens de skiftet til bikini.

– Han kom bare rett inn. Det var ikke tid til å kle på seg en morgenkåpe eller klær eller noe sånt. Noen av jentene var toppløse, andre var nakne, sier hun til CNBC.

Til Buzzfeed News sier Mariah Billando, som er tidligere Miss Teen Vermont, at Trump kom inn i garderoben deres også.

– Jeg husker at jeg tok på kjolen min veldig fort fordi jeg tenkte «Herregud, det er en mann her inne», hevder hun.

Billado mener å huske at Trump skal ha sagt noe sånt som «slapp av, jenter, jeg har sett alt før».

Disse påstandene har ikke Trumps valgkampanje kommentert.

Clinton øker forspranget



En rekke republikanere har trukket sin støtte til Donald Trump etter at videoen der han snakker nedlatende og seksualiserende om kvinner ble lekket i forrige uke.

Videoen var også tema under presidentdebatten i St. Louis, hvor beskyldningene haglet begge veier. Flere har beskrevet debatten som «den styggeste i amerikansk historie».

I etterkant av videoen og den påfølgende TV-debatten har Hillary Clinton økt sitt forsprang til motstanderen. Nå hevder Clinton at Trump-kampanjen er blitt desperate.