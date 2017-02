Tidligere norske statsministere bekymret over Donald Trumps diplomatiske start

Tidligere statsministere Kjell Magne Bondevik (69) og Kåre Willoch (88) er lite imponert over begynnelsen på Donald Trumps presidentskap.

– Dette lover veldig dårlig. Det er viktig at en som statsleder omgås andre statsledere på en korrekt måte og med respekt for landet deres og hva de står for. Opptredene til Trump vitner om at han ikke gjør det, sier Kjell Magne Bondevik, som var statsminister i to omganger (1997-2000 og 2001-2005) og som nå er leder av Oslosenteret.

Kåre Willoch, som var statsminister fra 1981 til 1986, er heller ikke imponert over de diplomatiske trekkene Trump har fremvist.

– Jeg synes ikke diplomati er riktig ord. Skadevirkningen har i betydelig grad allerede skjedd. Det kan bli ganske alvorlig når mange føler at lederen i verdens mektigste land er imot dem, sier Willoch.

I løpet av de første to ukene av sitt presidentskap har Trump nærmest slengt på røret til Australias statsminister Malcolm Turnbull, og han har advart om at han vil sende amerikanske soldater inn i Mexico om de ikke ordner opp i narkosmuglingen.

Samtidig har han truet Iran, stengt grensene for syv muslimske land og brutt med forventningene til politikken overfor Israel.

Internasjonal uro



Fredag møttes stats- og regjeringssjefene i EU til et uformelt toppmøte om det de omtalte som «internasjonale utfordringer». Trump sto høyt på dagsorden og Frankrikes president François Hollande var blant de skarpeste kritikerne:

– Det er uakseptabelt at USAs president gjennom sine uttalelser skal øve et press om hva Europa skal være og ikke være, sa Hollande, ifølge NTB.

Østerrikes statsminister Christian Kern var enig.

– Vi har ærlig talt ganske blandede følelser, sa han og la til at flere aspekter ved Trumps politikk vekker bekymring.

Tror ikke på normalisering



Det vil neppe bli bedre fremover heller, skal vi tro Bondevik.

– Jeg er redd for at han som type, med den bakgrunnen, kan fortsette slik. Jeg er også redd for at Stephen Bannon står bak mye av dette, sier han, med henvisning til Trumps svært omstridte sjefstrateg.

Bondevik sier han at ikke kan komme på at en statsleder fra et land med så lange demokratiske tradisjoner som USA, opptrer som Trump gjør.

– Men man har hatt en del autoritære statsledere. Blant andre var Hugo Chavez i Venezula kjent for nokså røffe uttalelser, sier han.

TOK IMOT PRESIDENTEN: Kjell Magne Bondevik i samtale med Bill Clinton i 1999. «Intellektuelt spennende», sier Bondevik om samtalene deres. Foto: Tore Kristiansen , VG

Tror ikke Trump har tenkt seg om

Bondevik forteller at det selvsagt var politiske uenigheter mellom ham og USAs tidligere president George W. Bush i sin tid. Spesielt knyttet til Irak-krigen. Forholdet til USA ble likevel ikke anspent som følge av uenigheten. Det er han fornøyd med.

– Det var alltid viktig for meg å sette meg inn i hva han tenkte og hvilken situasjon han befant seg i. Jeg begynte med å uttrykke forståelse for de dilemmaene USA sto overfor. Ut fra det kunne vi sette oss ned og ha en respektfull dialog om folkeretten og at det var viktig for oss at den ikke ble brutt, sier han.

Bondevik var også statsminister under Bill Clinton. Både Clinton og Bush opptrådte på en helt annen måte enn det virker som om Trump gjør, sier Bondevik som selv ble stoppet på flyplassen i Washington D.C denne uken og holdt tilbake en times tid mens han ble spurt om hvorfor han hadde stempel fra Iran i passet.

– Clinton hadde veldig høy sosial intelligens. Det var intellektuelt spennende å prate med ham, han var kunnskapsrik og alltid nyansert.

– Reagan var Trumps motstykke

Tidligere statsminister Kåre Willoch var i stillingen samtidig som republikanernes Ronald Reagan var president.

– Ronald Reagan var etter mitt skjønn totalt forskjellig. Han la ganske avgjørende vekt på å bruke gode mellommenneskelige forhold til å oppnå gode resultater for alle parter. Jeg oppfattet ikke Ronald Reagan som ensidig opptatt av USA, men som en som var bevisst sitt ansvar for andre land, sier Willoch.

Han trekker fram relasjonen til den sovjetiske presidenten Michail Gorbatsjov.

– Det forholdet viser hvordan viljen til å skape gode mellommenneskelige forhold kan ha stor betydning. Der var Reagan enestående, og totalt motsatt av Trump, sier Willoch.

THE GREAT COMMUNICATOR(S): President Ronald Reagan og statsminister Kåre Willoch under et møte i 1983. Willoch mener Reagan var av et helt annet kaliber enn dagens republikanske president. Foto UPI / Scanpix.

– Ingen ligner Trump på noen måte, sier han.

– Minner denne omgangsformen om noe du har opplevd i dine møter og samtaler med fremmede statsledere?

– Ingen av de jeg har truffet ligner ham noe som helst i vesen eller personlighet. Paradoksalt nok er de personlige forholdene enda viktigere blant menneskene i toppen, ettersom et så lite antall mennesker fatter så viktige beslutninger seg i mellom, sier Willoch.

