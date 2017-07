Tidligere marinesoldat hardt ut mot Trump-forbud

Emma Shinn er «sint, trist og skuffet» over at Donald Trump ikke lenger vil la transpersoner som henne selv tjenestegjøre i militæret.

I over 20 år tjenestegjorde hun i den amerikanske marinen. Dersom hun fortsatt var aktiv ville hun vært én av de mange som ble rammet av den nye beslutningen til USAs president, som kommer kun ett år etter at tidligere forsvarsminister Ash Carter avskaffet forbudet.

Hun forlot marinen i 2014, og kom to år senere ut som transkvinne.

– Sint, skuffet, trist, det er bare noen av følelsene som gikk gjennom hodet mitt, sier hun til 9 News.

I et lengre Facebook-innlegg forteller den tidligere marinesoldaten sin historie.

– Jeg har tjent landet mitt i 20 år, på hvert eneste kontinent på kloden med unntak av Antarktis. Som en infanteritropp-sersjant ledet jeg marinesoldater i direkte kamp på gatene i Fallujah under operasjon Phantom Fury. Som offiser og dommeradvokat kjempet jeg i rettssaler for å forsvare våre medlemmers rettigheter i den amerikanske grunnloven, begynner innlegget hennes.

Videre skriver hun at daværende president Harry Truman 26. juli 1948 signerte en ordre som forpliktet regjeringen til å oppheve raseskiller i militæret. På samme dag i 2017 annonserer Trump sin bannlysning av transpersoner.

– Sammenligningen er sterk, skriver hun.

Hun understreker at hennes kamp er mot undertrykkere av alle slag:

– Min kamp er mot alle som vil nekte noen av mine våpenbrødre og -søstre vår eksistens, vår verdi og vårt mot.

FÅR GJENNOMGÅ: President Donald Trump hevder beslutningen har kommet etter å ha konsultert med generaler og militæreksperter. Foto: , AP

Presidenten begrunner forbudet det med at transpersoner i militæret vil «vil føre til enorme medisinske kostnader og ellers utløse store forstyrrelser».

På Twitter hevder han å ha rådført seg med generaler og militære eksperter i saken, men USAs tidligere visepresident Al Gore sier han ikke tror dette er tilfellet.

Han mener Trumps avgjørelse er feil, og at det er en distraksjon fra viktigere saker.

Kritikk fra egne rekker

Demokratenes leder i Representantens hus, Nancy Pelosi, kaller beslutningen «ondskapsfull og hatefull», og flere republikanere reagerer også kraftig. Blant dem er senator John McCain.

– Enhver amerikaner som oppfyller opptakskravene, bør få lov til å tjenestegjøre. Det finnes ingen grunn til å tvinge tjenestemenn som er kvalifiserte til å trene og kjempe til å forlate militæret – uavhengig av kjønn, sier McCain.

KRITISK: Senate John McCain kom denne uken tilbake til Senatet etter å ha fått påvist hjernesvulst. Foto: J. Scott Applewhite , AP

Han er selv utdannet offiser og var jagerpilot under Vietnamkrigen. Han understreker nok en gang at politiske kunngjøringer ikke bør gjøres på Twitter fordi man ikke får nok informasjon om saken.

En annen veteran som reagerer er demokratenes Tammy Duckworth. Hun tjenestegjorde i Irak og mistet begge beina da Black Hawk-helikopteret hun satt i ble skutt ned.

– Om de amerikanske tjenestemennene som risikerte livet sitt for å redde meg var homofile, heterofile, trans eller noe annet spilte ingen rolle, sier Duckworth.

Rammer flere tusen

Stephen Peters, en talsperson for organisasjonen Human Rights Campaign, sier Trumps avgjørelse er bekymringsfull ettersom man i mange år har jobbet for mer åpenhet og inkludering i militæret.

Han omtaler saken som upatriotisk og farlig, ettersom presidenten gjør tusenvis av tjenestemenn til skyteskiver.

Forsvarsdepartementet vil ikke gå ut med noen oversikt over hvor mange transpersoner forbudet rammer. Men en undersøkelser fra RAND viser at det er mellom 2500 og 7000 transpersoner i aktiv tjeneste. Det er ytterligere 1500 til 4000 i reservestyrkene.

Kilde: VG/NTB

