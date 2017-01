Theresa May møter Donald Trump

Fredag ettermiddag blir Storbritannias statsminister den første statslederen til å møte USAs nye president.

Like før klokken 18 fredag ankom May Det hvite hus for å møte Donald Trump.

De to skal diskutere handel- og forsvarspolitikk i det første møtet de to allierte lederne imellom.

Møtet kommer etter at May har kritisert Trump for hans holdning til kvinner, og lovet klar tale på det kommende møtet.

Etter møtet kommer Trump og May til å holde en felles pressekonferanse. Det blir første gang Trump møter pressen etter han ble innsatt som president.

Ifølge The Telegraph vil et av nøkkelpunktene på møtet være mulighetene for en handelsavtale mellom USA og Storbritannia etter Storbritannias EU-nei. Trump ønsker angivelig å få på plass enighet om en avtale i løpet av tre måneder.

I USA: Storbritannias statsminister Theresa May er i USA for å møte Trump. Her fra et besøk på den nasjonale kirkegården Arlington fredag. Foto: Christopher Furlong/AFP

Forsvarspolitikk vil også være et viktig tema, og May har ifølge avisen lyst til å forsikre seg om at Trump står fast ved USAs lojalitet til NATO. Begge lederne vil angivelig oppfordre andre NATO-land til å øke forsvarsbudsjettene sine med to prosent av landets brutto nasjonalprodukt (BNP).

Russland vil være et tredje punkt de to skal diskutere. Trump kommer for første gang etter presidentinnsettelsen til å ha et telefonmøte med Putin i løpet av helgen, ifølge Det hvite hus. Det bekrefter ifølge NTB også Putins talsmann Dmitrij PEskov.

Trump har tidligere sagt at han ønsker et bedre forhold mellom Russland og USA med ham som president.