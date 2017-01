The Telegraph: Britisk agent bak Trump-rapport gjemmer seg

Den tidligere agenten skal ha gått under jorden etter at han ble oppgitt som kilden bak rapporten om Donald Trumps angivelige bånd til Russland.

En kilde med kjennskap til saken sier til The Telegraph at mannen skal ha pakket kofferten i en fei og forlatt hjemmet sitt i Surrey i England da han innså at det kun var et spørsmål om tid før han ble knyttet til rapporten.

Den tidligere ansatte i den britiske utenlandsetterretningen MI6 skal være kilden til den 35 sider lange rapporten med påstandene om forbindelser mellom Russland og USAs påtroppende presidents valgkamp.

I rapporten hevdes det også at russisk etterretningstjeneste sitter på materiale som kan brukes mot Trump.

Den 52 år gamle mannen har tidligere vært spion i Moskva på 1990-tallet. Han har mottatt tips og opplysninger fra sine kilder i Russland og etterretningstjenesten.

Da nasjonaliteten hans og flere andre opplysninger om ham ble kjent, skal den tidligere etterretningsagenten ifølge The Telegraph ha blitt livredd og fryktet for sin egen og familiens sikkerhet.

Da Trump onsdag holdt sin første pressekonferanse etter at han ble valgt til president, slo han kraftig tilbake mot påstandene i rapporten:

– Det er mine motstandere, syke folk som har satt sammen dette, raste Trump.

At informasjonen nå er offentlig kjent tok han heller ikke pent.

– Det er en skam at etterretningen lekket denne falske informasjonen. Dette er noe Nazi-Tyskland ville gjort, sa Trump.

