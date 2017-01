Syriske Sahar (60) hadde visum og skulle besøke sin syke mor i USA – ble sendt tilbake til Saudi-Arabia

President Donald Trumps innreiseforbud rammer personer som allerede har fått visum til USA.

Fredag signerte president Donald Trump en presidentordre som midlertidig stanser innvandringen fra en rekke land.

Flyktningordren stenger blant annet grensen for syriske flyktninger på ubestemt tid, og det er innført et midlertidig innreiseforbud for personer fra syv hovedsakelige muslimske land – Iran, Irak, Libya, Somalia, Sudan, Syria og Jemen. Dette rammer også personer som allerede har arbeidstillatelse eller såkalt «green card».

I Chicago rammet Trumps innreiseforbud en syrisk kvinne som hadde flydd til USA for å besøke sin syke mor, skriver The Huffington Post.

Syriske Sahar Algonaimi (60), som bor i Saudi-Arabia, ble anholdt i nærmere fem timer på Chicago O’Hare internasjonale flyplass lørdag morgen.

Til slutt ble hun tvunget til å sette seg på et fly tilbake til De forente arabiske emirater. Fra der skulle hun reise videre til Saudi-Arabia.

MOR OG SØSTER: Nour Ulayyet viser frem et bilde av sin søster Sahar Algonaimi, som ble nektet innreise til USA. Hun skulle besøke sin syke mor Isaaf Jamal Eddin. Foto: Paul Beaty , AP

Det er Algonaimis søster, Nour Ulayyet (40), som forteller historien til den amerikanske nettavisen. Søsteren er amerikansk statsborger og bor i Indiana.

Algonaimi skal ha hatt et visum som gir henne rett til å reise til USA, men hun ble likevel stoppet av myndighetene da hun landet i Chicago.

– De fortalte meg at det var på grunn av presidentordren, sier søsteren Ulayyet, som snakket med grensevaktene på telefon, til The Huffington Post.

Algonaimi skulle reise til USA for besøke sin syke mor på 76 år, som nylig har gjennomgått en brystkreftoperasjon, og hun planla å bli i landet i en uke, ifølge søsteren.

Søsteren forteller til The Huffington Post at hun trenger hjelp av Algonaimi til å ta seg av deres syke mor.

– Vi forlot Syria på grunn av slike situasjoner. Jeg forlot ikke Syria for dette, sier søsteren til The Huffington Post.

Hverken flyselskapet, USAs toll- og grensekontroll eller sikkerhetsdepartementet har svart på henvendelsene fra den amerikanske nettavisen.

Ble strandet i Dubai

Iranske Nazanin Zinouri er en annen som har blitt rammet av Trumps nye immigrasjonsregler.

Zinouril, som har bodd i USA i syv år og har en doktorgrad innen IT-utvikling, hadde reist til Tehran i Iran for å besøke sin familie da hun fikk vite om Trumps innreiseforbud.

Lørdag fortalte hun historien sin på Facebook, skriver lokalavisen The Post and Courier.

I Facebook-posten skriver Zinouri at hun hørte rykter om innreiseforbudet tidligere i uken, og da bestilte hun en flybillett for å komme seg tilbake til USA, selv om hun ikke ønsket å reise fra familien i Iran.

Zinouri, som er bosatt i byen Clemson i Sør-Carolina, forlot Iran et par timer etter at Trump signerte presidentordren. I Dubai ble hun avhørt at grensevakter, før hun fikk komme om bord i flyet som skulle til Washington, D.C. Men før flyet tok av, ble hun beordret til å forlate flyet, skriver hun i Facebook-innlegget, som er delt over 100.000 ganger.

– Ingen advarte meg da jeg forlot USA. Ingen brydde seg om hva som ville skje med hunden min, jobben min eller livet mitt der. Ingen fortalte meg hva jeg skal gjøre med bilen min som er parkert på flyplassen. Eller hva jeg skal gjøre med huset mitt og alle eiendelene mine. De sa det ikke med ord, men med sine handlinger sa de at mitt liv ikke betyr noe. Alt jeg har jobbet for de siste årene betyr ingenting, skriver hun på Facebook.

Lederen for Universitet i Clemson, hvor Zinouri har studert, sier i en uttalelse at universitet anbefaler alle ansatte og studenter fra de landene som Trump har innført innreiseforbud fra, å utsette sine utreiser fra USA før de har fått mer informasjon, ifølge The Post and Courier.

UENIGE MED TRUMP: Demonstranter samlet seg på Dallas-Fort Worth internasjonale flyplass lørdag, for å protestere mot Donald Trumps innreiseforbud. Foto: G. Morty Ortega , AFP

Strandet på flyplassene

Det var fredag kveld norsk tid at Donald Trump signerte flyktningordren.

Dette førte til at mange personer ikke slapp gjennom passkontrollen i USA lørdag, men i stedet ble strandet på flyplasser rundt i landet.

Menneskerettighetsorganisasjonen ACLU anslår at det gjaldt mellom 100 og 200 personer, skriver Reuters.

Natt til søndag ble det imidlertid satt en stopper for dette: En føderal dommer har gitt midlertidig opphold til alle som har kommet til USA med det som i utgangspunktet var gyldige visum. Domstolen har dermed delvis blokkert innreiseforbudet til Trump.

Flere har kritisert flyktningordren til Donald Trump. Facebook-sjefen Mark Zuckerberg, fredsprisvinneren Mala Yousafzai og Candas statsminister Justin Trudeau er noen av dem som har gått ut mot Trumps nye regler.

