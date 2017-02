Sveriges utenriksminister om Trumps utspill: – Bra at vi fikk svar

Sveriges utenriksminister Margot Wallström mener det er bra at Donald Trump nå har sagt hva som var bakgrunnen for hans mye omtalte Sverige-utspill i helgen.

– Det er bra at vi i går fikk svar på hva president Trump mente når han i en tale nevnte Sverige. Vi har løpende diplomatisk kontakt med amerikanske representanter, og i den sammenheng informerer vi om hvordan det ser ut i Sverige på ulike områder, sier Wallström i en uttalelse mandag ifølge SVT.

– UD og ambassadene arbeider kontinuerlig med å spre et korrekt og rettferdig bilde av Sverige. Vi ser dessverre en generell tendens til at forekomsten av falske opplysninger øker, sier utenriksministeren videre.

Trumps Sverige-utspill i Florida lørdag kveld har fått stor oppmerksomhet både i Sverige og internasjonalt. Under en tale i forbindelse med et valgkamparrangement i Melbourne viste den amerikanske presidenten til en hendelse som skulle ha skjedd i Sverige kvelden i forveien.

– Vi må holde landet vårt trygt. Se på hva som skjer i Tyskland, se på hva som skjedde i går kveld i Sverige. Sverige! Hvem hadde trodd det? Sverige! De tok inn store mengder, de har problemer som aldri før, sa han.

Viste til TV-reportasje

Ettersom det var høyst uklart hvilken hendelse Trump viste til, har utspillet skapt mye forvirring. Sent i går kveld norsk tid kom Trump med en forklaring:

– Min uttalelse om hva som skjedde i Sverige refererte til en reportasje om immigranter og Sverige som ble sendt på Fox News, skriver han på Twitter.

Det aktuelle TV-innslaget på Fox News er et intervju med filmskaperen Ami Horowitz om en dokumentar han har laget der han hevder at svenske myndigheter skjuler flere problemer som har kommet på grunn av innvandring til landet.

Ifølge svenske medier presenterer imidlertid filmskaperen flere overdrivelser og rene faktafeil.

Expressen skriver at det i innslaget påstås at det kom 160 000 asylsøkere til Sverige i 2016, men at det virkelige tallet er 28 939 personer. I 2015 var antallet høyere, da det kom 162 877 asylsøkere, skriver avisen.

Ambassaden svarte Trump

Knappe to timer etter Trumps Twitter-innlegg fulgte den svenske ambassaden i USA opp med et svar:

– Vi ser fram til å informere den amerikanske administrasjonen om Sveriges immigrasjons- og integreringspolitikk, tvitrer ambassaden.

Aftonbladet skriver mandag at de får opplyst at svensk UD nå vurderer flere tiltak for å svare på de feilaktige opplysningene i innslaget. Ifølge avisen kan det dreie seg om å informere med statistikk og å henvende seg til amerikanske borgere i sosiale medier for å motarbeide et falskt bilde av Sverige.

UDs pressetjeneste kan ikke bekrefte opplysningene overfor SVT, men Margot Wallströms pressesekretær Erik Wirkensjö sier til kringkasteren:

– Dette er et rutinetiltak, det er ikke uvanlig at UD og ambassadene går ut med fakta når det rapporteres feil, sier han.

Blant dem som reagerte på Trumps Sverige-utspill lørdag kveld, var Sveriges tidligere utenriksminister Carl Bildt.

– Sverige? Terrorangrep? Hva har han røykt? Spørsmål i overflod, skrev Bildt på Twitter.

Utspillet skapte også stor oppmerksomhet i sosiale medier, og svensk sikkerhetspoliti gikk ut og understreket at det ikke hadde skjedd noe spesielt.