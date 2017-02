Sverige krever svar om Trump-uttalelse

Svensk UD krever svar fra USAs regjering på hva Trump mente når han viste til en så langt ukjent hendelse i Sverige.

Sveriges ambassade i Washington har kontaktet det amerikanske utenriksdepartementet for å få klarhet i Trumps underlige uttalelse om Sverige, melder NTB

Det var under et valgkamp-arrangement i Melbourne, Florida lørdag at Trump uttalte:

– Se på hva som skjedde i går i Sverige. De tok inn store mengder, de har problemer som aldri før.

Hvilken hendelse?



Han referere imidlertid ikke nærmere til noen konkret hendelse. Etter det VG kjenner til skjedde det ingen store hendelser knyttet til innvandring der i går. Heller ikke svenske medier vet hvilken hendelse Trump viser til.

VALGKAMP: USAs president Donald Trump startet i går sin valgkamp for 2020 i Melbourne, Florida. Foto: Joe Raedle , AFP

Svenske Aftonbladet skriver imidlertid at flere i sosiale medier antar at presidenten viste til et TV-innslag hos Fox News under tittelen «What the US could learn from Sweden’s refugee crisis».

Svensk UD: – Vi undrer jo



Ingen har fått klarhet i hva Trump egentlig siktet til og nå krever svenske myndigheter svar fra USA om hva Trump mente.

– Vår ambassade i Washington har tatt kontakt med USAs utenriksdepartement for å få klarhet i dette. Vi undrer jo. Så får vi se om vi får et svar, sier pressekontakt Catarina Axelsson i svensk UD til NTB.

Trumps uttalelse har ført til svært mange reaksjoner på sosiale medier.

Ett av innleggene kommer fra Sveriges tidligere utenriksminister Carl Bildt:

– Sverige? Terrorangrep? Hva har han røkt? skriver Bildt.