Svensk minister med Twitter-spark til Donald Trump

Sveriges klimaminister tok en Trump da hun signerte en ny klimalov fredag, omringet av bare kvinnelige medarbeidere.

Da Sveriges klimaminister Isabella Lövin signerte en ny klimalov fredag, benyttet hun anledningen til å komme med et aldri så lite spark til USAs president Donald Trump.

Et bilde Lövin har lagt ut i sosiale medier viser at ministeren signerer den nye loven på sitt kontor, med syv kvinner stående rundt skrivebordet.

«Har nettopp signert en svensk klimalov som forplikter alle fremtidige regjeringer til å redusere klimagassutslipp. For en bedre planet og en bedre fremtid», skriver Lövin på Facebook. Det samme bildet med en lignende tekst er publisert på Twitter:

Signerte abort-ordre omringet av menn



Bildet er en subtil henvisning til et tilsvarende bilde av Donald Trump sittende bak skrivebordet sitt i Det hvite hus. Rundt ham i Det ovale kontor står syv knippe av presidentens rådgivere – alle menn – og ser på at han signerer flere presidentordre.

STOPPET ABORT-STØTTE: 23. januar signerte Donald Trump flere presidentordre, blant annet en som krevde fulll stopp i støtten til utenlandske ikke-statlige organisasjoner som hjelper kvinner som ønsker abort. Foto: Saul Loeb , AFP

Én av ordrene krever full stans i all pengestøtte til utenlandske organisasjoner som jobber for kvinners abortrettigheter. Kort tid etterpå fikk både ordren, og bildet av signeringen, Twitter til å koke.

«Så lenge du lever kommer du aldri til å se et bilde av at syv kvinner signerer en lov om hva menn kan gjøre med sine reproduktive organer» skriver Guardian-journalist Martin Belam i en Twitter-melding som er likt og delt over en halv million ganger.

Sosiale medier-suksess

Isabella Lövins bilde blir likt og delt i høyt tempo på Facebook og Twitter. Internasjonale medier som Buzzfeed, Huffington Post, AFP, Independent og Telegraph har kastet seg over Trump-sparket fra den svenske ministeren, som også er visestatsminister.

Mens Trump-motstandere bejubler bildet av Lövin og de syv kvinnene, påpeker andre at mangfoldet tross alt er fraværende i begge bildene.

En som følger Lövin på Facebook skriver at bildet er «fantastisk», og legger til at hun «håper de sender det til mannen på den andre siden av havet».

