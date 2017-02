Super Bowl-reklame med stikk mot Donald Trump

Selskapet Airbnb brukte Super Bowl-reklamepausen til å kritisere Donald Trumps innreiseforbud.

Under det 51. Super Bowl, som er et av verdens største sportsarrangementer, hadde boligutleie-selskapet Airbnb kjøpt reklameplass for å sende et budskap til president Donald Trump.

Reklamen fra Airbnb viste ansiktene til en mangfoldig gruppe mennesker og en tekst med et klart budskap: «Vi tror at uansett hvem du er, hvor du er fra, hvem du elsker og hvem du tilber, så hører vi alle til. Verdenen er vakrere jo mer du aksepterer».

Det hele ble avsluttet med emneknaggen «#WeAccept», altså «vi aksepterer».

Reklamen henviste kun til innreiseforbudet indirekte, siden retningslinjene sier at Super Bowl-reklamene ikke skal brukes til å fremme synspunkter eller forsvare kontroversielle saker, skriver The New York Times.

En 30 sekunders reklame under Super Bowl koster over fem millioner dollar, ifølge Forbes. Det tilsvarer over 40 millioner norske kroner.

Brukte selskapets ansatte

Ifølge The New York Times hadde ikke Airbnb planlagt reklamen i lang tid, men brukte tre dager på å lage de tredve sekundene. Det skal være selskapets tre grunnleggere som skapte reklamen sammen med markedssjefen.

Selskapets øverste leder, Brian Chesky, skriver på Twitter at menneskene i reklamefilmen er Airbnb-ansatte.

Emneknaggen «#WeAccept» har nå begynt å spre seg på Twitter, skriver The Telegraph.

Den tidligere amerikanske utenriksministeren John Kerry skriver at han er «glad for å se at selskapet støtter de som gjør så mye bra for dem som trenger det mest».

Airbnb var ikke det eneste selskapet som hadde en reklame med politisk undertone under årets Super Bowl. Coca-Cola sendte en gammel reklame hvor mennesker synger låten «America the Beautiful» på ulike språk.

Gir husrom

Airbnb, som er nettside og app hvor man kan leie ut og bestille overnattingssteder over hele verden, har tidligere stilt seg kritisk til Trumps innreiseforbud.

Rett etter at Trump hadde signert presidentordren og innført innreiseforbudet, sendte Chesky en uttalelse til sine medarbeidere. Der tok han avstand fra Trumps forbud, og kalte det «et hinder for Airbnbs formål».

Samtidig tilbød selskapet gratis husrom for mennesker som ble rammet av innreiseforbudet.

Da reklamen ble vist under Super Bowl, kom Airbnb med enda flere løfter om å hjelpe. I en uttalelse, som er delt på selskapets nettside, sier de tre Airbnb-grunnleggerne at de har satt seg et mål om å gi husrom til 100.000 mennesker i nød i løpet av de neste fem årene. Dette gjelder både flyktninger, mennesker som er rammet av katastrofer og hjelpearbeidere.

I uttalelsen sier Airbnb-grunnleggerne at selskapet skal donere fire millioner dollar til organisasjonen The International Rescue Committee (IRC).

INNREISEFORBUD: 27. januar signerte Donald Trump en presidentordre som nekter innreise til USA for mennesker fra syv hovedsakelig muslimske land. Foto: Carlos Barria , Reuters

Airbnb er ikke det eneste teknologiselskapet som går ut mot Trumps innreiseforbud. Søndag gikk flere store selskaper sammen og signerte et juridisk notat mot forbudet, melder Reuters.



Facebook, Twitter, Apple, Google, Microsoft, eBay, Netflix og Uber er noen av teknologiselskapene som har signert det juridiske notatet, hvor de skriver at presidentordren er skadelig for amerikanske bedrifter.

Kan ende i Høyesterett

For en og en halv uke siden signerte Donald Trump presidentordren som nekter innreise til USA for mennesker fra syv hovedsakelig muslimske land.

En føderal dommer i Seattle, James Robart, satte fredag en midlertidig stopper for den omstridte presidentordren. Delstaten Washington fikk medhold i at innreiseforbudet er grunnlovsstridig.

Domstolen i San Francisco skal nå behandle anken fra justisdepartementet. Ankedomstolen har bedt om at begge parter skal legge frem argumenter innen mandag ettermiddag amerikansk tid, før domstolen fatter en endelig beslutning.

Det hvite hus er sikker på å få medhold. Forbudet er i full overensstemmelse med amerikansk lov, mener USAs visepresident Mike Pence. Men saken kan gå helt til høyesterett før en endelig avgjørelse foreligger.