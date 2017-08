Studie: Trump splitter USA

62 prosent av amerikanerne mener presidenten Donald Trump splitter landet, viser en ny studie.

– Han ble valgt for sin styrke som forhandler, men nå blir han betraktet som en som splitter landet. President Donald Trump har et negativt omdømme når det gjelder arbeidsplasser og scorer lavt når det gjelder håndtering av rasemessige saker, sier Tim Malloy, assisterende direktør ved Quinnipiac University som har gjennomført studien.

Aldri før har den amerikanske presidenten fått et så dårlig resultat når det gjelder spørsmålet om hvorvidt han bidrar til å samle landet, skriver The Guardian. Bare 31 prosent av deltagerne i undersøkelsen mener at han gjør det.

Samtidig mener 35 prosent av respondentene at han gjør en god jobb i forbindelse med arbeidsplasser i USA.

Mener hat og fordommer har økt



I studiet ble respondentene også spurt om hvilket ord de kommer på når de tenker på Trump. Deltakerne i undersøkelsen kunne velge et hvilket som helst ord. 65 personer svarte «sterk», 59 svarte «idiot», 58 karakteriserte han som «inkompetent», 50 mener han er en «løgner» og 49 svarte «president».

I tillegg er seks av ti negative til Trumps respons etter angrepet i Charlottesville, der en kvinne ble drept og 19 ble såret da en høyreekstremist kjørte inn i en gruppe mennesker som demonstrerte mot rasister og nynazister. Presidenten mente at «begge parter» burde ta skylden for hendelsen.

To av tre respondenter mener at "hat og fordommer" har økt i landet siden Trump inntok Det hvite hus. Kun to prosent sier det har blitt mindre hat og fordommer.

Målingen viser også at amerikanerne stoler mer på mediene enn de stoler på presidenten. Mens 36 prosent mener at han forteller sannheten om viktige temaer, mener 54 prosent at han ikke gjør det.

Vil at presidenten skal slutte å tvitre



Flere enn to av tre ønsker også at Trump skal slutte å tvitre fra sin private Twitter-konto som han bruker hyppigst. Bare i løpet av noen timer torsdag la han ut flere meldinger der han gikk til angrep på egne partikollegaer og media.

Senatets flertallsleder og republikaneren Mitch McConnell er en av dem som ble kritisert. Presidenten mener han ikke har gjort en god nok jobb for å oppheve helsereformen Obamacare.

– Det eneste problemet jeg har med McConell er at – etter å ha hørt «avskaffelse» og «utbytting» i syv år – så har han feilet. Det burde ALDRI ha skjedd, skriver presidenten.

Meningsmålingen ble gjennomført fra 17. til 22. august og har en feilmargin på 3,1 prosentpoeng, opplyser Quinnipiac University. 1514 personer fra hele landet deltok i undersøkelsen som ble gjennomført per telefon.