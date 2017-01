Store protester på flyplasser i USA: Reisende får bli tross forbud

Med skilt som «slipp dem inn» og «vi er alle innvandrere» møtte tusenvis opp i protest mot Donald Trumps nye innreiseforbud.

Demonstrasjonene startet på JFK-flyplassen i New York, men spredde seg natt til søndag norsk tid til en rekke flyplasser over hele landet.

Både i Chicago, Los Angeles, Seattle og Boston møtte folk opp for å protestere mot Donald Trumps nye presidentordre, som blant annet stenger grensen for syriske flyktninger på ubestemt tid.

Det er også innført et midlertidig innreiseforbud for personer fra syv hovedsakelige muslimske land, noe som gjør at også personer som allerede har arbeidstillatelse eller såkalt «green card», er rammet.

Dette førte til at mange personer ikke slapp gjennom passkontrollen, men istedet ble strandet på flyplasser rundt i landet til venner og families store fortvilelse.

Ved 03.30-tiden natt til søndag ble det imidlertid satt en stopper for dette:

En føderal dommer har gitt midlertidig opphold til alle som har kommet til USA med det som i utgangspunktet var gyldige visum. Domstolen har dermed delvis blokkert det mye omtalte innreiseforbudet til Trump.

LETTET: Marian Vayghan har akkurat fått beskjed om at onkelen fra Iran er løslatt fra immigrasjonsmyndighetenes varetekt på flyplassen i Los Angeles. Foto: Patrick T. Fallon , Reuters

Menneskerettighetsorganisasjonen ACLU anslår at dette vil gjelde for mellom 100 og 200 personer, skriver Reuters. Det var de som tok saken til retten på vegne av to irakiske menn med gyldig visum som i flere timer ble holdt på JFK-flyplassen.

En av dem var Hameed Khalid Darweesh, som tidligere har vært tolk for det amerikanske militæret i USA.

– De behandlet meg som om jeg hadde brutt loven eller gjort noe galt. Jeg var overrasket, sier han til CBS News.

Donald Trump, som selv sier han er «veldig fornøyd» med innreiseforbudet, har høstet kritikk fra flere hold. Sist ut er Canadas statsminister Justin Trudeau.

ÅPNE ARMER: Canadas statsminister Justin Trudeau tar her i mot en syrisk jente på flyplassen i Toronto i 2015. Foto: , Justin Trudeau/Twitter

Som svar på at nabolandet og president Donald Trump inntil videre har stengt ute flyktninger fra flere land, har Trudeau lagt ut et bilde av seg selv som tar imot en syrisk jente på flyplassen i Toronto i 2015 på Twitter.

– Til dem som flykter fra forfølgelse, terror og krig: Canadiere ønsker dere velkommen, uavhengig av hva dere tror på, skriver han.

Også tidligere presidentkandidat Hillary Clinton har engasjert seg i den nye politikken fra den tidligere rivalen.

Kilde: VG/NTB