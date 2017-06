Storbanken J. P. Morgan til krig mot NBC News-profil Megyn Kelly

NEW YORK (VG) En av USAs største banker trekker sine annonser på TV-kanalen NBC News i protest mot at TV-profilen Megyn Kelly har invitert den omstridte radioverten Alex Jones til sitt show.

KONSPIRASJON: Alex Jones er kjent som en ytterliggående konspirasjonsteoretiker. Nylig nylig stilte spørsmål ved skolemassakren ved Sandy Hook.

Jones er grunnlegger av nettsiden «Infowars», og kjent som en ytterliggående konspirasjonsteoretiker. Nylig karakteriserte han den blodige skolemassakeren ved barneskolen Sandy Hook i 2012 for «en bløff».

Massakren kostet 20 skolelever og seks lærere livet.

Reaksjoner

Intervjuet med Jones, som etter planen skal gå på lufta søndag kveld, vekker kraftige reaksjoner. Storbanken J.P. Morgan varsler nå at den trekker all annonsering på NBC frem til etter programmet, melder Wall Street Journal.

Bankens markedssjef Kristin Lemkau sier hun er støtt over at Kelly vil slippe til en person som kaller Sandy Hook-massakren for en bløff. Også pårørende etter skoleskytingen reagerer og har lansert emneknaggen «skam dere, NBC» på Twitter.

I forhåndsreklamen for programmet snakker Jones blant annet om terrorangrepene 11. september som «en innside-jobb». Samtidig konfronterer Kelly radioverten med at «folk blir svært sinte når foreldre som har mistet sine barn blir beskyldt for å ha iscenesatt sine barns død».

– Men de blir ikke sinte når en halv million irakere dør på grunn av sanksjoner, svarer Jones.

Ble kjendis



Kelly forsvarer den kontroversielle gjesten, og sier at amerikanske TV-seere trenger å forstå hvem Jones er. Hun viser til at presidenten tidligere har deltatt i radioprogrammet til Jones, og uttalt seg rosende om han.

– Mange kjenner han ikke, derfor er det vår oppgave å kaste lys over ham, skriver Kelly på Twitter.

Den tidligere Fox News-reporteren Megyn Kelly ble verdenskjendis etter Donald Trump i valgkampen i antydet at Kellys pågående spørsmål skyldtes at hun hadde menstruasjon. Den famøse uttalelsen falt etter at Kelly i en direktesendt TV-debatt hadde presset Trump på hans tidligere uttalelser om kvinner.

Senere gjorde hun et lengre intervju med Trump, der hun ble kritisert for å la den republikanske presidentkandidaten slippe for lett unna.

I januar meldte hun overgang fra Fox News til NBC. Overgangen kom etter at Kelly hadde forlangt svimlende 165 millioner kroner i årslønn for å fortsette i Fox News.