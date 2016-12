Stor splid om russisk presidentvalg-hacking

Den erfarne republikanske senatoren Lindsey Graham sier han ble hacket av russerne under valgkampen. Anonyme etterretningskilder tror Vladimir Putin var direkte involvert.

Til tross for at Donald Trump blankt har avvist at Russland påvirket det amerikanske presidentvalget, fortsetter den omstridte hemmelige CIA-rapporten om angivelig russisk hacking å skape furore i USA.

Tirsdag kveld opplyste Graham at han ble informert av FBI om at hans kontoer var hacket allerede tre måneder før presidentvalget, men at det republikanske partiet ikke ble på langt nær like rammet som Clinton og demokratene.

– Jeg tror likevel ikke at valgresultatet kan betviles. Men Trump må ta et oppgjør med Russland. Dette må russerne betale for, fastslo han.

– Putin involvert

Like etter fortalte to høytstående kilder i amerikansk etterretning til NBC at de tror Russlands president var personlig involvert i hackerangrepene mot demokratene under valgkampen.

Ifølge etterforskningen de hevder å ha tilgang til, tyder mye på at Putin har instruert hvordan materiale hacket fra demokratene skulle bli lekket og brukt.

Dette skal være en del av en vendetta mot Clinton, etter at hun stilte spørsmål ved gjennomføringen av valget i Russland i 2011.

Dårlig start

De nye påstandene kommer i kjølvannet av at en hemmelig CIA-rapport, der de konkluderte med at Russland forstyrret valget i USA og at målet var å hjelpe Trump til seier, ble omtalt av flere amerikanske aviser forrige helg.

Både demokrater og republikanere har bedt om at Russlands rolle i presidentvalget granskes, men Trump er «den eneste» fremtredende amerikaneren som ikke vil gjøre dette. Det mener den tidligere CIA-sjefen Michael Hayden er et dårlig trekk.

– Etterretning bør brukes som basis for rasjonelle politiske beslutninger. Oddsen for at det skjer, ser imidlertid dårligere ut etter denne uken. Vi beveger oss i feil retning, sier han.

– Latterlig

Det var under et intervju søndag at Donald Trump ifølge mange tidligere CIA-topper gjorde en tabbe da han sa at deres konklusjon var «latterlig».

– De har ikke peiling på om det er Russland eller Kina eller noen andre. Det kan godt hende det er noen som sitter i en seng et eller annet sted, sa Trump, før overgangsteamet hans spisset det ytterligere:

– Dette er de samme folkene som sa at Saddam Hussein hadde masseødeleggelsesvåpen, sa de.

Amerikansk etterretning har varslet at de vil offentliggjøre mer informasjon om Russlands forsøk på å påvirke presidentvalget etter at en Obama-beordret gjennomgang er ferdig.

Obama har bedt om at dette blir gjort før han går av den 20. januar.