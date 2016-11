Stoltenberg: – Jeg er enig med Trump

USAs påtroppende president Donald Trump krever at europeiske land må ta en større del av forsvarsbyrden. Han har helt rett, mener NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg.

– Trump har påpekt hvor viktig det er at europeerne begynner å investere mer i forsvar. Der er jeg helt enig med ham. Dette har vært amerikanske lederes budskap i mange år, og det som er positivt, er at vi nå ser at europeerne øker investeringene og bidrar til en mer rettferdig byrdedeling, sier Stoltenberg.

– Helt siden jeg ble generalsekretær i NATO, har budskapet mitt vært at Europa må gjøre mer. Europa må investere mer i forsvar, og det er det som nå er i ferd med å skje, sier han.

Putin og Trump i telefonen: Diskuterte terror

Trump har tidligere kommet med flere uttalelser som har sådd tvil om hans vilje til å komme europeiske allierte til unnsetning hvis de ikke øker forsvarsbudsjettene. Men utspillene hans om NATO har vært motsetningsfylte.

Stoltenberg velger å se positivt på saken.

– Trump sa i valgkampen at han er en stor «fan» av NATO. Jeg er sikker på at han vil bli en president som lever opp til alle USAs forpliktelser i alliansen. Et sterkt NATO er viktig for Europa, men det er også viktig for USA, sier han.

Stoltenberg kom med uttalelsene på vei inn til EUs forsvarsministermøte i Brussel tirsdag formiddag.

NTB