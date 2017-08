Stephen Bannon ferdig i Det hvite hus

WASHINGTON, D.C./NEW YORK (VG) President Donald Trump skal ha bestemt seg for å fjerne sjefsstrategen.

VGs KONTOR I WASHINGTON D.C.





Jostein Matre Ta kontakt og følg meg: E-post: jonma@vg.no Twitter: @JosteinMatre

Samtidig som New York Times skriver at Trump skal ha opplyst dette til noen av sine viktigste rådgivere, hevder en person nær Stephen Bannon (63) at det er han selv som har bestemt seg for å si opp.

Ifølge CNN skal han ha fått valget mellom å si opp selv, eller å bli sparket.

I en offisiell uttalelse fra Det hvite hus' pressesekretær, Sarah Huckabee Sanders, heter det at Bannon og stabssjef John F. Kelly kom til en felles enighet om at i dag er hans siste dag i jobben.

Portrett: Bannon er Trumps mørke fyrste

Dette skjer uansett bare dager etter at president Donald Trump svarte «vi får se» på spørsmål fra media om den tidligere redaktøren for det høyreorienterte nyhetsnettstedet Breitbart hadde en fremtid i hans administrasjon.

Presidenten påpekte samtidig at han mener Bannon ikke er en rasist.

Advarte presidenten



Bannon skal i følge New York Times ha advart presidenten mot å kritisere de ytre høyrebevegelsene for sterkt etter demonstrasjonen i Charlottesville forrige helg, for å unngå å støte fra seg en liten, men energisk del av kjernevelgerne.

Blant de som demonstrerte var en rekke nynazister. Bannon befinner seg politisk på ytre høyreside, men kalte demonstrantene likevel for «en gjeng klovner».

Jesse Jackson (75) til VG: Trump prøver å rive ned det vi prøvde å bygge opp

UTE, UTE, UTE, UTE: Bare presidenten, som her snakker på telefonen med Vladimir Putin 28. januar i år, og visepresident Mike Pence er igjen i Det hvite hus nesten syv måneder etter at dette bildet ble tatt. Reince Priebus (tidligere stabssjef) er ute. Stephen Bannon er altså ute. Sean Spicer (tidligere pressesekretær) er ute. Michael Flynn (tidligere nasjonal sikkerhetsrådgiver) er ute. Foto: Jonathan Ernst , Reuters

I ettertid har det kommet svært sterke reaksjoner på presidentens håndtering av tragedien. Eieren av den Trump-vennlige TV-kanalen Fox News, Rupert Murdoch, er blant dem som offentlig har krevet at Bannon får sparken.

Flere amerikanske medier har gjentatte ganger rapportert at Bannon i månedsvis har vært på kant med andre viktige rådgivere for Donald Trump. Dette gjelder blant annet presidentens familiemedlemmer. Som kjent er både Trumps datter Ivanka og hennes ektemann Jared, som begge for øvrig er jøder, en del av Trumps administrasjon i Det hvite hus.

Kommentar: Trumps nazi-problem

Oppsiktsvekkende intervju



Denne uken ga Bannon, som vanligvis har holdt en svært lav profil, et intervju der han uttaler seg stikk i strid med sin sjef om den svært betente konflikten med Nord-Korea.

Mens Trump flere ganger har truet med et militært angrep på Kim Jong-Uns regime, slo Bannon denne uken fast at det ikke finnes noen militær løsning på konflikten. Bannons uttalelser skal ha gjort presidenten rasende, melder CNN.

– Dette betyr ikke nødvendigvis noe linjeskifte fra Det hvite hus. Mye av det som har kommet fra administrasjonen, stammer ikke fra Bannon, men kommer fra presidenten selv, påpeker New York Times-journalist Peter Baker til MSNBC.

Samme TV-kanal melder at Bannon nå trolig går tilbake til jobben i Breitbart.