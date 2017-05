Trumps pressetalsmann Sean Spicer avviser at Donald Trump og Angela Merkel har et anspent forhold. Han beskriver forholdet mellom lederne som «utrolig».

USAs president Donald Trump er for øyeblikket i en ordkrig med Tysklands forbundskansler Angela Merkel. Pressesekretær Sean Spicer avviser imidlertid totalt at det er et anspent forhold mellom de to lederne.

– Jeg tror presidenten vil beskrive forholdet mellom han og Merkel som utrolig. De kommer godt overens, han har stor respekt for henne, sa Spicer under en pressekonferanse i det hvite hus tirsdag kveld norsk tid

Han mener også at forholdet mellom lederne har utviklet seg iløpet av G7-toppmøtet.

Merkel: Kan ikke lenger regne med USA

Etter Trumps besøk på NATO- og G7-møtet sa Merkel at Europa må bli militært sterkere og stå mer sammen, og at Europa ikke lengre kan regne med USA.

Trump tok imidlertid tirsdag til Twitter for å fortelle at Tyskland bidrar mye mindre til NATO enn det USA gjør.

På spørsmål om hva Trump tenkte om at Merkel sa at Europa ikke lengre kan stole på USA, avviste Spicer at det var dette Merkel faktisk sa.

Ekspert om konflikten med Merkel: Det er personlig

– Tiden da vi kunne stole fullstendig på andre er litt over, det har jeg lært de siste dagene. [...] Av den grunn kan jeg bare si: Vi europeere må virkelig ta vår skjebne i våre egne hender, sa den tyske kansleren Angela Merkel dagen etter G7-toppmøtet på Sicilia, der hun hadde tilbrakt tre dager med blant annet Trump uten å hverken få en sikkerhetsgaranti, støtte til klimaavtale, eller en bedre handelsavtale.

Forsker om svaret: Prøver å slukke branner

Kate Hansen Bundt, Styreleder NUPI og generalsekretær i Den norske Atlanterhavskomité tror ikke Merkels kritikk av Trump har gått han hus forbi, men tror heller at administrasjonen hans prøver å slukke noen branner.

Tror du på Spicer når han sier at de har et så godt forhold?

– I utgangspunktet var kanskje ikke uttalelsen ment så sterkt, selv om det er den tyske forbundskansleren må det sees i lys at det ble sagt på et valgkampmøte. Uttalelsen har imidlertid fått så stor oppmerksomhet at USA var nødt til å reagere, sier Hansen Bundt og fortsetter:

– Da handler det om å slukke branner. Trump som president har en annen stil enn det vi er vant til og noen må dempe noe av den reelle betydningen av det han har sagt.

Avviste Kushner-spørsmål

Tirsdagens pressekonferanse var kort og Spicer ville blant annet ikke svare på et spørsmål om Trump visste om svigersønnen Jared Kushners påståtte planer om å etablere bakkanaler for kommunikasjon med Russland.

– Jeg vil bare si at Kushners advokat har sagt at Kushner er villig til å dele med kongressen det han vet om møtene, sier Spicer.

Han sier videre at spørsmålet bygger på påstander fra anonyme kilder som er lekket.

Pressesekretæren fikk også spørsmål om når den nye FBI-direktøren vil være på plass, hvor Spicer svarte at presidenten sier ifra når han har bestemt seg.

Ifølge nyhetsbyrået Reuters intervjuet Trump tirsdag to kandidater til den åpne stillingen som ny FBI-direktør etter at James Comey ble sparket. Disse er tidligere andrekommanderende i FBI John Pistole og tidligere assisterende justisminister, Chris Wray.

Skrøt av første utenlandsreise

Det er også første pressekonferanse etter at nyheten om at Trumps kommunikasjonsdirektør Mike Dubke har sagt opp sprakk, men dette ble ikke tatt opp som et tema.

I sin innledning skrøt heller Spicer av Trumps første utenlandsreise – til Midtøsten og Europa. Reisen som skjer bare fire måneder inne i Trumps presidentperiode, mener Spicer viser presidentens handlekraft, og at han holder det han lover.

– Han sa klart ifra hva utenlandske ledere kan forvente fra USA, sier Spicer og viser til blant annet turen til Midtøsten hvor terrorisme og ekstremisme har vært et tema.

Spicer opplyser videre at etter at presidenten nå har kommet hjem er det skattereform som står på agendaen.