Spicer kan være nestemann ut

Mens pressesekretær Sean Spicer er på militærøvelse tester president Donald Trump ut kandidater til jobben hans.

Presidenten skal være svært misfornøyd med måten pressestaben hans har håndtert mediastormen i kjølvannet av den omstridte sparkingen av FBI-direktør James Comey. I det stille har Trump begynt å sondere muligheten for å bytte ut sin pressesekretær, skriver Politico.

Dermed kan den profilerte pressesekretæren være den neste i Trumps nære krets som må forlate jobben.

Steppet inn



Trump skal de siste ukene ha rådført seg med flere nære rådgivere om behovet for å endre administrasjonens ansikt utad, ifølge kilder nær presidenten.

Marine-reservisten Spicer er for tiden på repetisjonsøvelse, og har dermed vært fraværende de siste dagene mens det har kokt rundt presidenten. Ifølge Politico tilbød Spicer seg å droppe øvelsen for å være ved presidentens side, men Trump skal ha avslått tilbudet.

I stedet har assisterende pressesekretær Sarah Huckabee Sanders fått oppgaven med å briefe journalistene som dekker Det hvite hus. Politicos kilder opplyser at Trump har vært fornøyd med Sanders opptredener, og skal overfor rådgiverne ha luftet tanken på å tilby henne Spicers jobb.

Trump frustrert

Sparkingen av FBI-direktør James Comey slo ned som en bombe i det politiske miljøet i Washington tirsdag, og internt skal Trump ha uttrykt stor frustrasjon over måten staben har håndtert den betente saken da den sprakk tirsdag.

Presidenten skal blant annet ha blitt rasende over at demokratenes leder i Senatet, Chuck Schummer, fikk kuppe dagsorden ved å holde en pressekonferanse før Trumps medarbeidere kom på banen.

Samtidig har Sarah Sanders fått gode skussmål fra politiske reportere og kommentatorer for måten hun har ledet de daglige pressekonferansene i Spicers fravær.

Anstrengt forhold

Pressesekretæren fikk tidlig et anstrengt forhold til pressen, etter at han allerede i sin aller første pressekonferanse benyttet anledningen til å refse media. Senere har han blitt tvunget til å forsvare en rekke kontroversielle utspill fra presidenten.

Det ble tidlig kjent at han hadde vært utsatt for intern kritikk fra sjefen for flere av sine offentlige opptredener. Trump skal også ha spurt flere av sine fortrolige om hvordan de vurderer Spicers jobb.

Trump skal imidlertid ha merket seg at Spicer har levert svært gode TV-tall i forbindelse med sine pressekonferanser, og skal overfor nære rådgivere ha gitt uttrykk for at det er et argument for å beholde han i jobben.