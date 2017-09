Spesialetterforsker vil snakke med flere Trump-medarbeidere

NEW YORK (VG) Spesialetterforsker Robert Mueller prøver nå å komme til bunns i hva som egentlig skjedde ombord på presidentflyet Air Force One 8. juli i år.

Russland-sporet # Amerikansk etterretning har slått fast at Russland påvirket presidentvalgkampen frem til valget i november 2016. Donalds Trumps valgkampteam er under etterforskning for hva de visste om dette og om de bidro sammen med russerne. # Vladimir Putin har hevdet at det var datahackere uten tilknytning til russiske myndigheter som sto bak forsøkene på å påvirke valget. # President Trump er personlig under etterforskning for muligens å ha motarbeidet rettsvesenet. Den etterforskningen ble startet da den avskjedigede FBI-direktøren James Comey hevdet at Trump eksplisitt ba ham droppe deler av Russland-etterforskningen.

På vei hjem fra G20-møtet i Tyskland i sommer involverte Donald Trump seg personlig i å lage en redegjørelse som raskt viste seg å være feilaktig - og som bare har kastet ytterligere mistanke om at Trumps team har noe å skjule om Russlands innblanding i det amerikanske valget.

CNN melder at Robert Mueller vil intervjue dem som var til stede da presidenten bidro til denne redegjørelsen - som skulle sendes ut av Donald Trump jr.

Presidentens sønn var under press for å forklare seg om årsaken til at han hadde sagt sa ja å ta imot den mystiske, russiske advokaten Natalia Veselnitskaya i Trump Tower over ett år tidligere.

I denne redegjørelsen om 2016-møtet skrev Donald Trump jr. at de «i hovedsak diskuterte et program om adopsjon av russiske barn».

Men etter press fra mediene, endret Trump jr. forklaring.

Dagen etter sa han at det var riktig at han var blitt lovet opplysninger om Hillary Clinton, men at informasjonen «ga ingen mening» under møtet.

Da New York Times like etter ba om hans kommentar til en artikkel de skulle publisere om at han også i den andre redegjørelsen utelot masse informasjon om hvorfor han hadde sagt ja til møtet, kom Trump jr. storavisen i forkjøpet.

Han publiserte selv epost-korrespondansen med britiske Rob Goldstone, som hadde tatt initiativ til møtet.

Disse epostene beviste at Trump jr. sa ja til møtet, og virkelig gledet seg til det, nettopp fordi han ble lovet kompromitterende informasjon om farens erkerival.

I en fem timer lang høring i Kongressen sist torsdag Trump jr. ble spurt ut om det famøse møtet. Da innrømmet han at han sa ja til møtet midt i valgkampen i 2016 fordi han skulle få «informasjon vedrørende styrke, karakterer og kvalifikasjonene til en presidentkandidat», altså Clinton.

LANG DAG: Donald Trump jr. under en pause i den fem timer lange høringen med Senatets juridiske komite sist torsdag. Foto: Carlos Barria, REUTERS

Tidligere har daværende Trump-kampanjeleder Paul Manafort og Trumps svigersønn Jared Kushner forklart seg for Kongressen. Disse to var også til stede på møtet i Trump Tower.

Høringene har gått bak lukkede dører, og foreløpig har det ikke lekket ut oppsiktsvekkende opplysninger.

På Fox News gjentas det til stadighet at det overhodet ikke er noe i det såkalte Russland-sporet - og at spesialetterforsker Mueller angivelig ikke har maktet å finne noe konkret.

Men det flere spør seg om er hvorfor presidenten personlig skulle engasjere seg for å lage en dekkhistorie om hva som var intensjonen med møtet i Trump Tower - hvor tre av hans nærmeste var til stede. Og hvorfor forklarte hans sønn seg mildt sagt upresist om møtet to ganger?

Hvilke Trump-medarbeidere som var i flyet da uttalelsen ble utarbeidet, er ikke avdekket, men The Washington Post har rapportert at presidenten angivelig ble advart av enkelte av dem om at det "unødvendig" å ikke fortelle hele sannheten.

The Washington Post har også skrevet at presidenten ikke bare engasjerte seg, men dikterte uttalelsen, på vei i flyet hjem til Washington fra Hamburg.

– Han dikterte den definitivt ikke, men han koblet seg på, kom med forslag, slik som enhver far ville gjort, sa pressesekretær Sarah Sanders i august.

Under høringen torsdag avviste Trump jr. bestemt at det hadde vært noen koordinasjon mellom farens valgkamporganisasjon og Russland, slik at Hillary Clinton skulle bli svekket og Trump bli valgt som president.

Dette er tross alt nøkkelspørsmålet i Russland-etterforskningen. Denne etterforskningen er utvidet til om presidenten også motarbeidet rettsvesenet da han sparket FBI-sjef James Comey.

President Donald Trump har avvist alle former for koordinasjon med Russland. Og han mener det er helt udramatisk at sønnen møtte en russisk advokat i håp om å få svertende informasjon om Hillary Clinton.

Men Washington Post skriver at spesialetterforsker Mueller og hans team ønsker å intervjue ytterligere seks nåværende og tidligere Trump-rådgivere, blant dem tidligere pressesekretær Sean Spicer, tidligere stabssjef Reince Priebus og den nye kommunikasjonssjefen Hope Hicks.