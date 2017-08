Spesialetterforsker Mueller tar nye skritt i Russland-etterforskning

WASHINGTON, D.C. (VG) Oppnevnelse av storjury, stevning i forbindelse med Donald Trump jrs. Russland-møte og etterforskning av Trump-familiens finanser.

Russland-granskingen Amerikansk etterretning har slått fast at Russland påvirket presidentvalgkampen frem til valget i november 2016. Donalds Trumps valgkampteam er under etterforskning for hva de visste om dette. Vladimir Putin har hevdet at det var datahackere uten tilknytning til russiske myndigheter som sto bak. Donald Trump har nektet å si kategorisk at Russland påvirket valget han vant; han er sagt flere ganger at det også kan være andre. Washington Post har avslørt at president Trump personlig er under etterforskning for muligens å ha motarbeidet rettsvesenet. Den etterforskningen ble startet da den avskjedigede FBI-direktøren James Comeys fortalte at Trump eksplisitt ba ham droppe deler av Russland-etterforskningen. Etterforskningen av en mulig konspirasjon mellom Trumps team og Russland skjøt fart da Trump ble presset til å sparke sin egen nasjonale sikkerhetsrådgiver, Michael Flynn, fordi han løy til visepresident Mike Pence om sin kontakt med Russland. Flere andre tidligere Trump-medarbeidere er i søkelyset i saken, deriblant svigersønnen/rådgiveren Jared Kushner.

Tre ulike medier kom i løpet av minutter med tre ulike avsløringer rundt spesialetterforsker Robert Muellers Russland-etterforskning torsdag kveld, norsk tid.

Avisen Wall Street Journal avslører at Mueller skal ha oppnevnt en såkalt storjury, eller påtalejury. Det betyr at han kan stevne folk inn for å vitne, eller levere fra seg dokumenter.

Nyhetsbyrået Reuters melder at det, ifølge to kilder de har, allerede skal ha skjedd. Dette i forbindelse med møtet president Donald Trumps sønn, Donald Trump jr., hans svigersønn Jared Kushner og hans tidligere kampanjesjef Paul Manafort hadde med en rekke russere, deriblant en advokat med tilknytninger til Russlands regjering, i fjor sommer. Akkurat hva, eller hvem som er stevnet, er foreløpig uklart.

En storjury betyr også at det er mulig å ta ut tiltaler. Det betyr derimot ikke at dette kommer til å skje, men uten en påtalejury kan man ikke gjøre disse tingene.

Ser på finanser



Samtidig opplyser CNN at Mueller skal ha startet å se på Trump og hans families finanser. Det er da naturlig nok eventuelle knytninger til Russland de ser etter, men TV-kanalen melder at det kan være snakk om økonomisk kriminalitet som ikke er relatert til presidentvalget.

I et intervju med New York Times for noen uker siden advarte presidenten mot at det var å krysse en grense. Mange oppfattet den advarselen som en trussel mot Mueller om at han kunne komme til å bli sparket dersom han gjorde dette.

Samtidig som nyhetene om at Mueller har tatt nye skritt i etterforskningen tar senatorer, fra begge partier, grep i et forsøk på å beskytte Mueller, melder CNN. Målet er å få til en lov som vil gjøre det vanskeligere for en president å indirekte kunne sparke en spesialetterforsker.

Dersom de klarer å få flertall for loven vil det også innebære at bare en justisminister godkjent av Senatet rent formelt vil kunne stå for sparkingen. Det betyr at dersom Trump skulle finne på å sparke justisminister Jeff Sessions, så kan han ikke få en eventuell midlertidig justisminister til å sparke spesialetterforskeren.

Thom Tillis, en republikansk senator, sier at dersom forslaget får flertall i Kongressen, men president Trump legger ned veto mot det, vil de jobbe for å overprøve hans veto.

Konspirasjon ikke bevist så langt



At Russland forsøkte å påvirke fjorårets presidentvalg i USA er en sannhet så godt som alle i Washington, D.C. har akseptert. Det gjelder både politikere fra begge de politiske partiene, samt store etterretningsorganisasjonene.

Donald Trump virker snart å være den eneste i USAs hovedstad som ikke er villig til å erkjenne det.

Det er derimot ennå ikke kommet klare bevis på at Trump-kampanjen konspirerte med Russland, selv om mange mener at møtet Trump jr., Kushner og Manafort holdt med russere i fjor langt på vei antyder det. I en e-postutveksling i forkant av møtet ble det opplyst til Trump jr. at den russiske advokaten hadde informasjon som kunne være skadelig for motkandidaten, Hillary Clinton.

Trump jr. svarte at han «elsket det», men har i ettertid hevdet at han ikke fikk slik informasjon. Trumps støttespillere mener derfor det ikke har vært noen konspirasjon. Kritikerne mener intensjonen om å skaffe slik informasjon er nok til å si at de har gjort noe ulovlig.

Ifølge amerikansk lov er det forbudt å motta skadelig informasjon om en motkandidat i et valg fra en fremmed makt.

