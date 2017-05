Sparket FBI-sjef bryter stillheten i avskjedsbrev

Tidligere FBI-sjef James Comey uttaler seg for første gang etter at han fikk fyken av president Donald Trump.

Ett døgn etter at nyheten slo ned som en bombe, ber den tidligere FBI-sjefen folk om ikke å spekulere i hvorfor han mistet jobben.

Det er CNN som har fått tilgang på brevet, som han blant annet skal ha sendt til sine tidligere kolleger.

– Jeg har lenge trodd at en president kan sparke en FBI-direktør for en eller annen grunn, eller for ingen grunn i det hele tatt. Jeg skal ikke bruke tid på avgjørelsen eller måten det ble utført på. Jeg håper ikke dere vil det heller. Det er gjort, og jeg vil klare meg, selv om jeg kommer til å savne dere og oppdraget dypt.

Det var en skriftlig redegjørelse fra visejustisminister Rod Rosenstein som Donald Trump hevder er grunnlaget for avgjørelsen.

I dette brevet står det at årsaken er hvordan FBI-sjefen håndterte etterforskningen og den påfølgende henleggelsen av Hillary Clintons bruk av en privat epost-server da hun var utenriksminister.

Men ikke alle tror på denne begrunnelsen, og mange toppolitikere har rettet sterk kritikk mot Trumps avgjørelse.

Flere stiller et stort spørsmålstegn ved timingen av å sparke mannen som ledet etterforskningen mot presidentens valgkampanje, og har tatt til orde en uavhengig etterforskning, noe Det hvite hus ikke ønsker.

Da Trump-talsperson Sarah Sanders ble grillet av pressen, insisterte hun imidlertid på at presidenten ønsker at etterforskningen skal fortsette som planlagt. Hun sa også at Trump har vurdert å sparke FBI-sjefen siden dagen han ble valgt.

I brevet skriver James Comey at det amerikanske folket bør se på FBI som en «stein av kompetanse, ærlighet og uavhengighet» - og at det er vanskelig å forlate kolleger som «er forpliktet til å gjøre det rette».

– Å jobbe med deg har vært en av de store gledene i livet mitt. Takk for den gaven.

