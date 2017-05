Sønnen fanget i Nord-Korea – ber Trump om hjelp

Amerikanske Otto Warmbier (22) ble dømt til 15 års straffarbeid etter å ha stjålet en plakat fra hotellrommet sitt i Pyongyang. Nå ber foreldrene president Donald Trump om hjelp til å få sønnen hjem.

Warmbier ble arrestert da han skulle reise ut fra Nord-Korea i januar i fjor. Han innrømmet senere at han hadde stjålet et propagandaplakat fra et hotell reisefølget hans hadde bodd på. Studenten besøkte landet som del av en gruppereise fra Kina.

BA OM NÅDE: En gråtende Otto Warmbier ber om nåde under retssaken. Foto: AFP

Skaper bekymring: Trump hyller totalitære ledere

To måneder senere ble han dømt til 15 års straffarbeid for fiendtlig virksomhet mot regimet, etter en rettssak som skal ha vart mindre enn en time. Myndighetene i Nord-Korea publiserte senere en video der den gråtende amerikaneren ber om nåde og tilgivelse, men faren forteller at han ennå ikke har orket å se den.

– Bildene av Otto i håndjern er for smertefulle å se på. Jeg vil bevare det indre bildet jeg har av ham, og velger å fokusere på fremtiden og å få Otto hjem, sier Fred Warmbier til CNN.

Ett år uten livstegn



Det er nå over ett år siden foreldrene mottok livstegn fra Otto. Sammen med kona Cindy ber faren nå president Donald Trump om å bidra til å få sønnen hjem til USA. Den økende spenningen mellom USA og Nord-Korea de siste ukene har forsterket foreldrenes bekymring.

Stor VG-spesial: 100 dager med Donald Trump





Trump har tidligere sagt at han ikke vil nøle med å gå til militært angrep på Nord-Korea dersom ikke landet slutter å true USA.

Regimet i Pyongyang har den siste tiden gjennomført en rekke rakettester og kommet med trusler mot både USA og Sør-Korea. Talsmannen for Nord-Koreas utenriksdepartement opplyste denne uken at landet har som mål å øketempoet i testingen av atomarsenalet til «det maksimale», og at dette kan skje «når som helst».

– Vårt håp er at Otto skal komme hjem. Det som skjer nå er ikke bra for Otto, og heller ikke for landet vårt, sier Fred Warmbier.

Nye trusler: Nord-Korea vil trappe opp atomprogrammet til «det maksimale»

Vil møte Kim



Samtidig har Trump-administrasjonen varslet at de ønsker å få til en dialog med regimet i Nord-Korea for å få en løsning på den betente situasjonen mellom de to landene. Den amerikanske presidenten varslet mandag at han er villig til å møte Nord-Koreas leder Kim Jong Un, under de «riktige omstendighetene».

Foreldrene håper nå at Trump vil ta opp situasjonen til Otto med diktatoren.

– Han er en 22 år gammel student som aldri har gjort noe galt. Alt presidenten kan gjøre for å bedre forholdet til Nord-Korea vil være bra for Otto, sier Warmbier.

Les også: Trump og Putin enige om Nord-Korea-samarbeid

Onsdag meldte nord-koreanske medier at landet har også har arrestert en koreansk-amerikansk professor. Ifølge Sky News er også denne pågripelsen begrunnet med at professoren har begått «fiendtlige handlinger».