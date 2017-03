Slik vil republikanerne vrake Obamacare

NEW YORK (VG) Donald Trump har vært klar på at han vil skrote og erstatte Obamas helsereform. Nå er planen klar.

Fakta: Obamacare * Helsereformen Patient Protection and Affordable Care Act, populært kalt Obamacare, ble vedtatt i Kongressen i 2010 og iverksatt fra 2014. * Reformen gjør det obligatorisk for amerikanere å ha helseforsikring. Systemet er i hovedsak basert på at folk blir pålagt å tegne forsikring i et privat selskap. * 22 millioner er forsikret gjennom det såkalte Obamacare-markedet. De aller fleste andre, 155 millioner mennesker, har helseforsikring gjennom arbeidsgiver. * Offentlige helseprogrammer finnes for utvalgte grupper, som pensjonister, krigsveteraner og fattige. * Folk med lav inntekt får subsidier fra staten til å betale forsikringen.





* Motstanderne mener reformen er en innskrenkning av individets frihet. Et forsøk på å få loven kjent grunnlovsstridig ble avvist av høyesterett 25. juni 2012. * Folk som kjøper individuell forsikring, kan tegne den gjennom offentlige nettsider. * Loven gjorde at barn kan stå på foreldrenes forsikring fram til de er 26 år gamle, den begrenset muligheten for prisøkninger og gjorde det ulovlig å avvise kunder som allerede var syke. * Etter innsettelsen fredag 20. januar signerte Donald Trump sin første presidentordre om å «minimere den økonomiske byrden» som følge av Obamacare, «i påvente av avskaffelse» av reformen.





Kilder: NTB/Washington Post

Natt til tirsdag norsk tid offentliggjorde Det republikanske partiet planen som mange har ventet på: Hvordan de vil oppheve og erstatte Affordable Care Act, bedre kjent som Obamacare.

Det å bli kvitt reformen var et av de mest sentrale valgløftene til president Donald Trump, som flere ganger har hamret løs på helsereformen. Han har kalt den «en katastrofe» og det første steget i avskaffelse ble gjort allerede på hans første dag som president ved å signere en presidentordre om nettopp dette.

– Etter år med Obamacares brutte løfter har republikanernes hus i dag tatt et viktig skritt, sier leder for energi- og handelskomiteen Greg Walden i en pressemelding.

– For å si det enkelt, vi har en bedre måte å levere løsninger på som setter pasienter, ikke byråkrater, først, og vi går videre samlet i vår innsats for å redde det amerikanske folk fra rotet Obamacare har skapt.

Dette er noen av delene av den gamle loven som republikanerne vil ha fjernet:

• At det ikke lenger blir obligatorisk å ha individuell helseforsikring, og at amerikanerne dermed ikke blir ilagt bøter om de ikke har det.

• De vil begynne å trappe ned Obamacare sin utvidelse av Medicaid i løpet av tre år. Medicaid gir helsehjelp til lavinntektsfamilier, og ordningen er behovsprøvd.

• Føderale subsidier erstattes med en ny form for individuelle skattefradrag.

• Inntektsbaserte subsidier erstattes med aldersbaserte subsidier, noe som kan ramme de med lave inntekter. Kostnadene til helsereformen ble delvis finansiert av skatteøkninger rettet mot personer med høy inntekt, forsikringsbransjen og andre. Disse skattene skal fjernes innen 2018.

• Samtidig ønsker de at delstatene skal kunne forme sin egen politikk.

Samtidig kommer det frem at republikanerne vil beholde to av de mest populære aspektene ved reformen:

• At barn og unge voksne kan stå på foreldrenes helseforsikring frem til de er 26 år.

• At forsikringsselskaper ikke kan nekte å gi forsikring eller kreve mer for personer som allerede har diagnoser.

Skroting av Obamacare: – Kan sette systemet i kaos

Ventet å vekke motstand

Det nye lovforslaget må imidlertid godkjennes av Representantenes hus og Senatet, og det er ventet at det vil vekke motstand – både blant demokrater og republikanere.

Det er blant annet ventet at flere demokrater vil mene at planen åpner døren for dårligere, men billigere helseforsikring, samt høyere priser for kronisk syke og eldre.

På den andre siden er det ventet at den konservative fløyen av Det republikanske partiet blant annet vil argumentere med at lovforslaget er altfor likt Obamacare.

20 millioner amerikanere fikk helseforsikring gjennom helsereformen til tidligere president Barack Obama. Republikanerne har ingen offisielle tall på hvor mange av disse som nå vil miste forsikringen sin, men det er ventet at det vil bli en klar reduksjon.