Slik var det anstrengte forholdet mellom Trump og FBI-sjefen

Forholdet mellom FBI og USAs president har vært alt annet enn rosenrødt.

Selv om nyheten om at James Comey har fått sparken slo ned som en bombe i USA, er det ingen hemmelighet at det har vært uenigheter i lang tid.

Her er en tidslinje over viktige hendelser og noen av kontroversene:

Oktober 2016: Representanter for etterretningstjenesten sier Russland står bak hacking og spredning av falsk informasjon for å forstyrre valget.

November 2016: Trump vinner valget. FBI-direktør James Comey har like før gjenopptatt – og lagt ned – utredningen av Demokratenes kandidat Hillary Clintons eposthåndtering.

Dette falt ikke i god jord hos Trump, som hevdet at Clinton ble «beskyttet av systemet».

Desember 2016: Demokratene anklager Comey for å ha holdt unna informasjon om Russlands innblanding i valget for å hjelpe Trump.

Januar 2017: Comey og andre høytstående sjefer i etterretningstjenesten informerer Trump om at president Vladimir Putin står bak Russlands innblanding i valget.

Januar 2017: Trump ber Comey forbli i stillingen når han er president.

Februar 2017: FBI avviser en forespørsel fra Det hvite hus om å motbevise medieoppslag i New York Times om kontakt mellom Trumps valgkamp og russisk etterretningstjeneste.

Februar 2017: Trump raser over oppslag i mediene om FBI og Russland. Etter først å ha anklaget sin egen etterretningstjeneste for å ha lekket informasjon, advarer han senere FBI mot at lekkasjene kan få katastrofale følger for nasjonens sikkerhet.

Mars 2017: Ifølge amerikanske medier ber Comey justisdepartementet om å motsi Trumps påstander om at Obama-administrasjon avlyttet telefonen hans på kontoret i Trump Tower i New York like før han vant presidentvalget i høst.

Bakgrunnen var denne tweeten:

Mars 2017: Comey sier han planlegger å forbli i stillingen.

Mars 2017: Comey bekrefter for første gang at FBI etterforsker Russlands innblanding i valget, og med det kobler personer i Trump-kampanjen med den russiske regjeringen. Han avviser samtidig påstandene fra Trump om at han ble avlyttet.

Mai 2017: Trump gir FBI-sjefen sparken. Ifølge visejustisminister Rod Rosenstein er årsaken til avskjedigelsen hans håndtering av etterforskning og den påfølgende henleggelsen av Hillary Clintons bruk av en privat epostserver da hun var utenriksminister.

