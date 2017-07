Slik tar Trump nye stabssjef kontroll over kaoset

Første skritt for tidligere general John Kelly (67), var å bli kvitt den frittalende kommunikasjonssjefen.

Nye helsereform-nederlag, oppsiktsvekkende taler, og presidentens gjentagende angrep på sin egen justisminister, var bare noe av det som gjorde forrige uke til en utenom det vanlige i Det hvite hus.

Hele oversikten: Fem absurde dager

Blant «høydepunktene» var Anthony Scaramuccis sjokkintervju, hvor den nå sparkede kommunikasjonssjefen blant annet kalte tidligere stabssjef Reince Priebus for en «faens paranoid-schizofren».

Flere republikanere har tatt til orde for at presidentens nye stabssjef – den pensjonerte generalen John Kelly – må ta kontroll over kaoset som råder.

Og nå kan det se ut som at de blir hørt.

Politico skriver at han allerede etter sin første dag utpeker seg som en sterk kontrast til forgjengeren, som ofte ble overkjørt av kolleger med tett kontakt til president Donald Trump.

– Det er ingen tvil om hvem som er i kontroll, sier en anonym seniorrådgiver til avisen.

Krigen i kulissene: Toppsjef ute etter hard maktkamp

Noe av det første han gjorde var å sparke kommunikasjonssjefen, som kun hadde hatt stillingen i ti dager. Det hvite hus har vært ordknappe om begrunnelsen, men sier at beslutningen kom som følge av «en felles enighet».

Men ifølge CNN skal nyheten ha kommet overraskende på Scaramucci, som til tross for sjokkintervjuet skal ha vært i god tro da han kom på jobb mandag morgen:

– Han hadde ingen planer om å gå av. Han trodde han kunne fikse det, sier en person som angivelig snakket med ham denne morgenen.

Les mer: Sparket etter ti dager

Presidenten selv har ikke uttalt seg om den siste utviklingen, men tok natt til tirsdag norsk tid til Twitter med følgende budskap:

Under sin første dag skal den nye stabssjefen også ha informert rådgiverne om at de alle skal rapportere direkte til ham. Dette ble også bekreftet av pressesekretær Sarah Sanders i Det hvite hus mandag kveld.

Ifølge Politico skal også presidentens datter Ivanka og svigersønnen Jared Kushner ha sagt seg villige til dette.

– De skal faktisk rapportere til ham, sier en rådgiver til avisen.

Avklaringen kommer etter at den nå sparkede kommunikasjonssjefen tidligere uttalte at han rapporterte direkte til presidenten, stikk i strid med vanlig rutine.

Det er imidlertid ett område hvor den ferske stabssjefen skal ha akseptert at han har begrenset kontroll og innflytelse.

Nemlig over presidentens utstrakte Twitter-bruk.