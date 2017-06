Slik strammer Mueller grepet om Russland-etterforskningen

Med Trump, Kushner og Pence under lupen har etterforskningen i Russland-saken tatt et nytt vendepunkt. Samtidig skal flere fortelle om en besatt president.

I mai oppnevnte amerikanske justisdepartementet tidligere FBI-sjef Robert Mueller som spesialetterforsker for å gå kontakten mellom Trump-administrasjonen og Russland etter sømmene.

Eksperter kalte valget dårlig nytt for Trump, og mente at situasjonen liknet et pokerspill.

Onsdag kom nok et vendepunkt i saken. Da ble det kjent at Mueller retter lupen mot Trump, og vil etterforske om han personlig har forsøkt å påvirke eller hindre Russland-etterforskningen.

Med det strammet spesialetterforsker Robert Mueller til etterforskningen i den kontroversielle saken.

Washington Post siterte anonyme kilder på informasjonen, noe som fikk Trump til å twitre at avisen har kokt opp en «falsk sammensvergelse» og nok en gang kalle situasjonen for en «politisk heksejakt».

Fredag derimot, skriver Trump på Twitter at han blir etterforsket for å ha sparket tidligere FBI-sjef James Comey.

Samtidig går han igjen ut mot Russland-påstandene:

Etterforsker Kushners forretningsforbindelser

Nå retter også Mueller søkelyset mot Trumps svigersønn og rådgiver, Jared Kushner. Ifølge Washington Post ser Mueller nå på Kushners finans- og forretningsforbindelser som en del av Russland-etterforskningen.

Kushner etterforskes allerede for møter med Russlands ambassadør Sergey Kislyak og Sergey Gorkov, sjefen for Russlands statlige utviklingsbank.

Det forventes også at flere i Det hvite hus vil bli kontaktet av Muellers etterforskere.

Dette kan være årsaken til at Trumps visepresident Mike Pence nå har ansatt egen advokat, en drøy måned etter at Trump ansatte advokat Marc E. Kasowitz for å få bistand i etterforskningen.

– Jeg kan bekrefte at visepresidenten har ansatt Richard Cullen til å hjelpe ham med å svare på forespørsler fra spesialetterforskeren, sier hans talsmann Jared Agen.

– Visepresidenten er kun opptatt av sine plikter og å fremme presidentens agenda, og ser fram til en rask konklusjon i denne saken, la han til.

– Det eneste Trump snakker om



Hva som faktisk har skjedd er det opptil Mueller og Senatets etterretningskomité å finne ut av, men også Det hvite hus siste uttalelser vitner om en situasjon som spisser seg til.

Ifølge Politico mener ansatte ved Det hvite hus at Trumps største trussel er han selv, og beskriver ham som besatt av Russland-saken.

– Du blir kanskje den første presidenten i historien som går ned fordi du ikke klarer å slutte å snakke upassende om en etterforskning, som hvis du var stille, ville renvasket deg, sa senator Lindey Graham forrige uke.

– Det er nesten det eneste han snakker om på telefonen, sier en rådgiver som har snakket med Trump.

Skal ha vurdert å sparke Mueller

Mandag kom det opplysninger som kan bidra til å forverre situasjonen ytterligere. Ifølge Trumps venn Christopher Ruddy vurderer presidenten å sparke Mueller.

– Jeg tror han kanskje vurderer å avskjedige spesialetterforskeren, sa Ruddy i et intervju med kringkasteren PBS.

Onsdag tilbakeviste imidlertid Det hvite hus opplysningene, og sa at Trump ikke har noen intensjon om å sparke mannen som etterforsker den påståtte Russlands-kontakten.

– Presidenten har rett til det, men han har ingen intensjon om å gjøre det, sa talskvinne i Det hvite hus, Sarah Huckabee Sanders, til reporterne om bord på Air Force One.

Visejustisminister Rod Rosenstein har på sin side uttalt at utnevnelsen av Mueller var korrekt, og at han kommer til å forsvare Muellers etterforskning.

I praksis kan ikke president Trump sparke Mueller selv, det er det kun visejustisminister Rosenstein som kan gjøre. Trump kan derimot avskjedige Rosenstein, og utnevne en ny visejustisminister som vil gjøre slik Trump ønsker.