Slik skal John Kelly redde Trump

Skandaler, lekkasjer og et splittet parti som ikke klarer å enes hverken i Det hvite hus eller i kongressen. Generalen John Kelly er den nye sheriffen som skal rydde opp.

Det er store forventninger til at den nye stabssjefen til Donald Trump skal ta kontroll over kaoset som råder i Det hvite hus. Et kaos som til nå har gjort det vanskelig – for ikke å si umulig – for Trump å få gjennomført sin politikk.

Et innreiseforbud som stanger mot rettssystemet og fiasko i arbeidet med ny helsereform er bare to av problemene som har tårnet seg opp, og som Det hvite hus ikke har klart å finne løsning på.

Mange har pekt på at mangelen på politisk gjennomslag og gjennomføringsevne kan gjøre Trump til en såkalt «lame duck» – en president som ikke har reell makt – nesten allerede før presidentperioden har kommet skikkelig i gang.

TATT I ED: President Donald Trump ble fotografert sammen med den nye stabssjefen John Kelly etter at Kelly hadde blitt tatt i ed under en privat seremoni i det ovale kontor.

Første steg for den nye stabssjefen John Kelly (67), var tilsynelatende å bli kvitt den frittalende kommunikasjonssjefen Anthony Scaramucci.

– Utnevnelsen er et signal om at man ønsker mindre spetakkel, sier Hallvard Notaker, politisk historiker og USA-kjenner ved Universitetet i Oslo.

Nye regler

Kelly hadde bare hatt et kort møte med staben før han mandag la frem de nye reglene i Det hvite hus: Mer ansvar for arbeidsoppgavene, strengere tilgang til presidenten, mer struktur, bedre orientering av presidenten, og ikke minst, en stab hvor alle rapporterer til stabssjefen, skriver Politico.

– Kelly skal bringe en ny struktur, disiplin og styrke til Det hvite hus, sa pressesekretær Sarah Huckabee Sander.

Fra nå av skal alle rapporterer til Kelly, og det blir slutt på å gå rett til presidenten. Til og med presidentens datter Ivanka og svigersønnen Jared Kushner skal ha sagt seg villige til dette.

MÅ RETTE SEG: Seniorrådgivere i Det hvite hus, Jared Kushner og Ivanka Trump, skal også ha sagt seg villig til å rapportere til den nye stabssjefen i stedet for å gå rett til Trump.

– Kelly har allerede forandret kulturen her, skal en rådgiver ha sagt til Politico.

Henrik Østensen Heldahl, kommentator for amerikanskpolitikk.no, mener Kelly er en mann Trump ville ha ombord i forsøk på å få kontroll på og ryddet opp i Det hvite hus.

– At Kelly kommer inn og bestemmer kommunikasjonssjefens avskjed, viser at han har tillit til rollen sin og mulighet til nå å starte om igjen, sier Heldahl.

MANGLET RESPEKT: Henrik Heldahl, kommentator for amerikanskpolitikk.no tror Trump var lei tidligere stabssjef Reince Priebus og at han manglet den respekten en stabssjef burde ha.

Sparket kommunikasjonssjefen

Like før helgen gikk kommunikasjonssjef Anthony Scaramucci, hardt ut mot sin egen kollega og tidligere stabssjef, Reince Priebus, da han blant annet kalte han en «jævla paranoid-schizofren» til en reporter fra The New Yorker.

Mandag, samme dag som John Kelly startet som ny stabssjef, var det klart at Scaramucci ikke lenger hadde noen jobb i Det hvite hus. Ifølge flere amerikanske medier var dette etter ønske fra den nye stabssjefen.

I den offisielle begrunnelsen fra Det hvite hus var at: «Scaramucci føler det var best å gi stabssjef John Kelly blanke ark og muligheten til å bygge sitt eget team».

Hverken Notaker eller Heldahl kjøper den forklaringen.

SPLITTET: Hallvard Notaker, politisk historiker ved UiO, forteller at det republikanske partiet var i krise både før og etter valget, og at egentlig har de bare flertall på papiret.

– Scaramucci ville ha ut den gamle stabssjefen, og så skulle han gå av fordi han fikk det til? Jeg tror ikke noen kjøper den forklaringen, sier Notaker.

– Det er bare tull, han var klar til å ta fatt på jobben selv og begynne å ansette folk i kommunikasjonsavdelingen, sier Heldahl.

Ikke kaoset som er hovedproblemet

Notaker mener imidlertid ikke at manglende interndisiplin er Trumps hovedproblem, men heller det at han ikke leder et enhetlig parti.

– Det skader nok ikke å skape arbeidsro og fjerne inntrykk av kaos, men det er ikke derfor kongressen ikke klarer å gjøre de vedtakene Trump trenger – det er fordi de ikke er enige.

De største Trump-hodepinene akkurat nå: Helsereform: Har vært blant de viktigste sakene for det republikanske partiet. Trump ønsker å få gjennomslag for en helsereform som reverserer deler av Obamacare men har hittil ikke funnet en løsning som hele partiet er enig i. Innvandringspolitikken: Trump har heller ikke fått gjennom hele sitt innreiseforbud. I juni lot Høyesterett deler av innreiseforbudet tre i kraft, men i midten av juli ble delen av forbudet som hindrer folk med familiemedlemmer i USA å reise inn avvist. Russland-kontroversen: Amerikansk etterretning har slått fast at Russland påvirket presidentvalgkampen frem til valget i november 2016. Donalds Trumps valgkampteam er under etterforskning for hva de visste om dette. Det republikanske partiet: Det republikanske partiet er dypt splittet om hva de mener, det var de også før valget, men tross flertallet i kongressen klarer de ikke å bli enige om store politiske spørsmål, som for eksempel helsereform. Justisministeren: Trump mener justisminister Jeff Sessions har vært for svak i behandlingen av Hillary Clintons e-poster, og det å kontrollere lekkasjene i etterretningstjenesten. Dette annonserte han til og med på Twitter.

I forrige uke møtte Trump et nytt nederlag i kongressen da forslaget om å erstatte Obamacare ble avvist. Blant annet av den republikanske senatoren John McCain.

Er Kelly mannen som kan samle partiet da?

– Han har liten erfaring med innenrikspolitikk, men som militær leder har han mye erfaring med å lede pragmatisk, og det blir spennende å se om han klarer å finne politiske løsninger partiet kan bli enig om, sier Notaker.

– Kjenner ikke partiet like godt

Heldahl mener Reince Priebus svakhet var at han aldri kom seg over rivaliseringen fordi han representerte sin egen fraksjon i Det hvite hus. Han tror imidlertid at Kelly vil få utfordringer med å samle partiet i kongressen.

– Kelly er en general og har ikke den samme kontakten med partiet som Reince hadde. Det kommer til å bli en utfordring at han ikke kjenner partiapparatet like godt, sier Heldahl.

Det er imidlertid ett område hvor den ferske stabssjefen skal ha akseptert at han har begrenset kontroll og innflytelse. Nemlig over presidentens utstrakte Twitter-bruk.

Ifølge Notaker er det største usikkerhetsmomentet Trump selv, og om han er interessert i å ha en annen arbeidsform.

Klarer Kelly å få kontroll på Trump?

– Det er det alle lurer på. Jeg vil være forsiktig med å anta at Trump skal forandre seg – han har ikke gjort det hittil, sier Notaker.