Slik reagerer verden på Trumps innreiseforbud

Reaksjonene fortsetter å strømme på etter at Donald Trump stengte døren for statsborgere fra en rekke muslimske land.

Flere land og verdensledere kritiserer innreiseforbudet som ifølge Donald Trump skal hindre «radikale, islamistiske terrorister» i å komme til USA.

Et av de syv landende som rammes av den nye amerikanske regelen er Irak. Landets utenriksdepartementet sier at det er «forbauset» over forbudet:

– Et slikt vedtak er uheldig, spesielt når Irak og USA samarbeider tett i kampen mot IS, sier departementet, ifølge CNN.

– Det er viktig at den nye amerikanske administrasjonen revurderer denne feilaktige avgjørelsen, uttaler departementet.

Mandag stemte imidlertid den irakiske nasjonalforsamlingen for å innføre et innreiseforbud for amerikanske borgere som en motreaksjon, ifølge to av landets folkevalgte, melder NTB.

– Splitter folk



I tillegg til Irak gjelder det midlertidig amerikanske innreiseforbudet for personer fra seks andre hovedsakelig muslimske land: Iran, Libya, Somalia, Sudan, Syria og Jemen.

Jemen: Det jemenittiske utenriksdepartementet reagerer også med å si at forsøk på å karakteriserer jemenittiske borgere som potensielle terrorister ikke er legitimt, men ulovlig.

– Forbudet er ikke berettiget. Det støtter terrorisme og splitter folk, skriver Jemens visestatsminister og utenriksminister Abdulmalik al-Mekhlafi på Twitter.

Iran: Som svar på det amerikanske reiseforbudet besluttet også iranske myndigheter søndag å nekte amerikanske borgere innreise til Iran. Trumps innreiseforbud er fornærmende og «en gave til ekstremister», har det iranske utenriksdepartementet uttalt.

– Den islamske republikken Iran har besluttet å svare med samme mynt etter den fornærmende beslutningen fra USA om iranske statsborgere. Dette vil gjelde helt fram til de amerikanske tiltakene oppheves, heter det i en uttalelsen fra landets utenriksdepartement.

Sudan: Det sudanske utenriksdepartementet har bedt amerikanske myndigheter om å fjerne Sudan fra listen.

– Sudanere i USA er kjent for å ha et godt rykte – de har respekt for det amerikanske lovverket, de tar ikke del i radikale eller kriminelle handlinger, sier departementet.

Tyrkia åpner døren



Tyrkia: Den tyrkiske statsministeren Mehmet Simsek skriver på Twitter at flyktninger er velkomne i Tyrkia.

– Vi tar gladelig imot folk fra hele verden som ikke slipper inn igjen i USA, skrev han.

Storbritannia: Storbritannias utenriksminister Boris Johnson karakteriserer forbudet som «splittende» og «feil». Samtidig sier Londons borgermester Sadiq Khan at forbudet er både skamfullt og ondskapsfullt.

Den britiske statsministeren Theresa May møtte Trump forrige fredag – bare noen få timer før innreiseforbudet ble vedtatt. Ordren har fått over en million briter til å signere et opprop som vil hindre at britiske myndigheter inviterer Donald Trump på statsbesøk til Storbritannia.

Den britiske regjeringen har imidlertid avvist oppropet og mener det ville ha «ødelagt alt» som ble oppnådd under samtalene mellom statsminister Theresa May og Donald Trump, ifølge BBC.



PLEIER RELASJONEN: Den britiske statsministeren Theresa May er den første utenlandske lederen som besøker Donald Trump etter at han ble innsatt som president. Foto: Pablo Martinez Monsivais , AP





Tyskland: Tysklands statsminister Angela Merkel mener det ikke er mulig å rettferdiggjøre Trumps avgjørelse. Under en pressekonferanse mandag

– Den nødvendige og avgjørende kampen mot terrorisme rettferdiggjør ikke at mennesker med en bestemt bakgrunn eller tro blir satt under generell mistanke – i dette tilfellet muslimer eller mennesker fra et bestemt land, sa Merkel.

– Denne måten å tenke på strider imot grunnleggende prinsipper om internasjonal hjelp for flyktninger og internasjonalt samarbeid, la hun til.



Søndag skal statsministeren ha ringt Trump for å forklare han USAs forpliktelser til Genèvekonvensjonen for flyktninger.

Frankrike: Frankrikes utenriksminister Jean-Marc Ayrault sier det er en plikt å hjelpe flyktninger:

– Terrorisme har aldri hatt en nasjonalitet; diskriminering er ikke svaret, har han blant annet skrevet på Twitter.

Canada: Canadas statsminister Justin Trudeau gjør det også klart at flyktninger som nå blir avvist av USA kan komme til dem i stedet.

– Til dem som flykter fra forfølgelse, terror og krig: Kanadiere ønsker dere velkommen, uavhengig av hva dere tror på, skriver Trudeau på Twitter.

Norge: Også norske politikere har uttrykt bekymring over Trumps politikk.

– Flyktninger og andre mennesker må behandles likt uavhengig av religion, nasjonalitet og hudfarge. USA bryter med dette ved å nekte innreise, sier Solberg til VG mandag.

Trumps støttespillerer



Men Donald Trump får ikke bare tyn for sin nye ordre. I tillegg til den australske statsministeren, har en rekke ledere av europeiske ytre høyre-partier også gitt den amerikanske presidenten et klapp på skuldrene.

Den australske statsministeren Malcolm Turnball er blant dem som viser sin fulle støtte til Trump. De snakket sammen på telefon søndag der de både diskuterte «viktigheten av grensesikkerhet» og «trusselen av illegal immigrasjon».

Nederlandske Geert Wilders fra det sterkt innvandringskritiske partiet PVV hyller Trump i en twitter-melding:

– Bra jobbet! Det er kun på denne måten at en kan være trygg og fri. Jeg ville ha gjort det samme. Håper du vil legge til flere muslimske land snart, som Saudi-Arabia, skriver Wilders.

Matteo Salvini fra det italienske ytre høyre-partiet Lega Nord skriver også at han gjerne skulle ha hatt et innreiseforbud i Italia:

– Det som presidenten Trump gjør på andre siden av havet, ville jeg likt å ha i Italia. En invasjon er på vei, den må blokkeres, skriver han.