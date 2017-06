Slik reagerer gigantselskapene på Trumps Paris-avgjørelse

Flere amerikanske storselskaper motsetter seg Trumps Paris-avtale og sier at de vil fortsette å jobbe for klimamålene.

Torsdag kunngjorde Trump at USA trekker seg ut av den historiske klimaavtalen som ble vedtatt i Paris i desember 2015. Like etter uttrykte flere store selskaper, med base i USA, sin misnøye over presidentens avgjørelse.

I motsetning til presidenten, ønsker de å fortsette å støtte opp om klimamålene, skriver The New York Times.

Trekker seg fra Trump-råd



I tillegg har Tesla-sjefen Elon Musk og Disney-sjefen Robert A. Iger bestemt seg for å trekke seg fra et rådgivende panel i Det hvite hus etter at nyheten ble kjent.

– Jeg trekker meg fra presidentens rådgivende paneler. Klimaendringer er ekte. Å trekke seg fra Parisavtalen er ikke bra for USA og verden, skriver Musk på Twitter.

– Som prinsipp har jeg trukket meg fra presidentens rådgivende panel, skriver Iger på Twitter.

Mens Trump argumenterer med at det å trekke seg ut av klimaavtalen vil være til fordel for USAs økonomi, har storselskapene forsøkt å få presidenten på andre tanker over lengre tid.

25 selskaper, inkludert Apple, Facebook, Google og Microsoft hadde i mai og juni helside annonse i The New York Times, The Wall Street Journal og The York Post, der de skisserte fordelene med klimaavtalen for dem som internasjonale selskaper.

I annonsene viser de blant annet til at avtalen vil skape jobber og vekst, gjøre dem mer konkurransedyktige på det internasjonale markedet og reduserer risiko.

Protesterer på sosiale medier



Facebook-sjef Mark Zuckerberg skriver på Facebook at det å trekke seg fra klimaavtalen er dårlig for miljøet.

– Det er dårlig for økonomien og det setter våre barns fremtid i fare, skriver han og legger til:

– Hvert datasenter vi bygger vil bli drevet av fornybar energi. Å stoppe klimaendringer er noe vi kan gjøre som et internasjonalt samfunn, og vi må jobbe sammen før det blir for sent.

Også google-sjef Sundar Pichai skriver på Twitter at han er skuffet og at Google vil fortsette å jobbe for en «renere» fremtid.

Blant andre som har uttrykt misnøye med Trumps avgjørelse på sosiale medier er, Microsoft, Apple, Amazone, Murray Energy, Uber, IBM, Shell, Peabody Energy og Cargill.