Slik kom Norge på innsiden av Trump-nettverket

WASHINGTON D.C. (VG) Norges USA-ambassadør Kåre Aas (61) innså at han sto overfor en av de største utfordringene i karrieren da Donald Trump vant presidentvalget.

– På allmøtet vårt på valgdagen sa jeg til medarbeiderne mine: «Vinner Trump, så får vi en vanskeligere oppgave. Det blir mer krevende enn om Clinton vinner». Det viste seg å stemme, sier Norges ambassadør til USA, Kåre Aas, til VG.

Han tar imot VG i ambassadens residens i den amerikanske hovedstaden. Fra vinduet i residensen kan Aas se over veien til boligen til USAs nye visepresident, Mike Pence.

Norges utenriksminister Børge Brende (H) og det norske diplomatkorpset i Washington D.C. hadde lagt ned mye arbeid i å bygge opp et nettverk med det som kunne blitt Hillary Clintons medarbeidere i Det hvite hus.

Ville kjent de fleste



– Dersom hun hadde blitt president, så tror jeg vi hadde kjent de aller fleste av dem som ville blitt hennes nære medarbeidere, sier Aas.

JOBBER I KULISSENE: Norges ambassadør til USA, Kåre Aas, tar imot VG i Norges residens langs Massachusetts avenue i Washington D.C. Foto: Eric Thayer

For fire måneder siden, på valgdagen 8. november, holdt Kåre Aas valgvake i residensen med over 100 gjester. De fleste trodde Hillary Clinton skulle vinne – også blant dem som jobbet på ambassaden: Bare fem av dem som deltok i ambassadens interne vinlotteri trodde Trump skulle vinne. Kåre Aas vant ingen vinflaske i det lotteriet.

– Jeg trodde lenge at hun skulle vinne. Mye tydet på det, sier Aas.

Største utfordring



Men etter noen få timer var det klart: Donald Trump ble USAs 45. president. Og dermed var festen i residensen raskt over.

– Dagen etter var det klart for oss at vi måtte intensivere arbeidet opp mot folkene rundt Trump, sier Aas, og utdyper:

– Med det nettverket som Norge har i USA, så er Trump den største utfordringen vi kunne fått av de kandidatene som stilte til valg. Vi måtte starte fra bunnen av. Og det var jo også vanskelig å analysere seg frem til hvem som ville fortsette å være Trumps nærmeste medarbeidere. Hvem hadde trodd at svigersønnen, Jared Kushner, og tidligere Breitbart-sjef Steve Bannon skulle bli så nære medarbeidere? Det er ingen tvil om at det har vært et utfordrende arbeid, sier Aas .

KJENNER NORGE: Hillary Clinton og Børge Brende, her under en konferanse i New York i november 2014. Foto: Bebeto Matthews , AP

Men det arbeidet startet lenge før Trump sjokkerte en hel verden ved å bli valgt. 16. juni 2015 annonserte Donald Trump at han ville stille som presidentkandidat. Få uker senere var Norges ambassade i gang med å kartlegge Trumps nettverk, ifølge ambassadøren.

Laget lister



– Sommeren 2015 begynte vi å jobbe med å komme i kontakt med folk rundt de vi anså som de mest sannsynlige kandidatene: Clinton, Trump, Marco Rubio og Jeb Bush. Med Clinton hadde vi et veldig godt utgangspunkt fordi vi allerede kjente mange av hennes medarbeidere. Med Trump var situasjonen helt annerledes. Han hadde veldig få medarbeidere rundt seg, og vi kjente ingen av dem, forteller Aas.

– Vi laget lister over hvilke folk vi kjente, hvilke vi burde bli kjent med, hvem som var viktigst, hvem de ulike kjente, hvor vi hadde møtt dem og hva de mente om ulike saker. Vi laget oss et veldig godt system for å jobbe med dette, sier Aas.

De fleste går på byen



Ambassaden hadde i fjor over 5000 gjester på besøk i residensen. I tillegg dro ambassadøren og de andre ansatte rundt i hele USA for å lete etter Trumps venner og bekjente. Kåre Aas har også selv hatt møter med rådgivere knyttet til Trump, som New Jersey-guvernør og tidligere presidentkandidat Chris Christie.

– Det er dette som er jobben vår – å sørge for at Norge har en solid posisjon internasjonalt. Det å jobbe på ambassaden her er utrolig spennende, men også utfordrende. For de fleste så er jo ikke jobben her å sitte på et kontor. Noen gjør også det. Men de fleste går på byen. Noen nesten hver dag for å skaffe kontakter, bygge nettverk og sørge for at Norge bygger seg opp en viktig og god posisjon, sier Aas.

Det viktigste vendepunktet i arbeidet med Trump-nettverket kom da Børge Brende møtte Donald Trumps svigersønn, eiendomsmogulen Jared Kushner (35), på Manhattan i New York 2. desember i fjor.

MØTTE SVIGERSØNNEN: Utenriksminister Børge Brende møtte VG utenfor kontoret til Donald Trumps svigersønn, Jared Kushner, på 666 Fifth Avenue i New York i desember. Her sammen med sekretariatsleder Vebjørn Dysvik i Utenriksdepartementet. Foto: Thomas Nilsson , VG

Kushner er kjent for å være en av Donald Trumps aller nærmeste rådgivere, og har i ettertid også fått en sentral plass i Trumps stab i Det hvite hus.

Svigersønn-møtet ble viktig



Børge Brende sier til VG at møtet kom på plass gjennom «utradisjonelle kanaler», blant annet ved hjelp fra det republikanske stjerneskuddet og senatoren Tom Cotton (37) fra Arkansas, som Brende og ambassaden har pleiet et forhold til i flere år. Han er en nær venn av Kushner, og oppfordret Trumps svigersønn til å ta imot Brende.

– Møtet med Kushner var veldig viktig. Og i etterkant kan vi si at det ble enda viktigere enn hva vi trodde, ettersom Kushner har fått viktige ansvarsoppgaver i utenrikspolitikken og han har også fått en viktig rolle i Det hvite hus, sier Aas.

Den andre milepælen kom da Brende, som en av de første utenlandske lederne, fikk møte Trumps ferske utenriksminister Rex Tillerson (64) i Washington D.C.

Tillerson kjenner godt til Norge. Som oljegiganten Exxon Mobils tidligere konsernsjef har han vært utallige ganger på besøk i Stavanger og omegn, samt Oslo. Etter det VG kjenner til var det blant annet kontakten med Kushner som til slutt sørget for at Brende fikk møte Tillerson så tidlig.

– Det var et godt, varmt og åpenhjertig møte, sier Brende til VG om møtet med Tillerson.

BLANT DE FØRSTE: Norges og USAs utenriksministre Børge Brende og Rex Tillerson (til høyre) på Tillersons forkontor i Utenriksdepartementet i Washington D.C. onsdag denne uken. Foto: Yuri Gripas , Reuters

Etter møtet fikk Brende også besøke den nyutnevnte CIA-direktøren Mike Pompeo.

I tillegg trekkes også forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H) sitt møte med den ferske amerikanske forsvarsministeren James Mattis 17. februar.

Stort, svart hull



Norges raske fremgang med Trump-administrasjonen har ifølge Aas også blitt lagt merke til av andre land. Den danske avisen Politiken skrev tidligere denne uken at «Norge har parkert Danmark som USAs nærmeste allierte i Skandinavia».

FØRSTE MØTE: Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H) møtte USAs nyutnevnte forsvarsminister Jim Mattis i München 17. februar i år. Foto: Matthias Schrader , AP

– Her i Washington D.C. er det en beinhard konkurranse om å få oppmerksomhet og tilgang. Andre land kommer nå løpende til oss og spør hvordan vi fikk det til. Det er ikke så lett å svare på det, for vi vil jo ikke gi bort våre beste kort, sier Aas med et smil, og trekker frem det nære samarbeidet mellom de nordiske ambassadene.

– Men fortsatt er det et stort, svart hull for oss fordi vi ennå ikke vet hvem alle folkene rundt ham kommer til å være. Det gjenstår fortsatt mange utnevnelser. Men vi har et veldig godt utgangspunkt. Samtidig er det en utfordring at mange av de republikanerne som vi kjenner og har god kontakt med skrev under på et opprop i valgkampen hvor de tok avstand fra Trump. Og de står nå trolig ikke øverst på listene for hvem Trump vil utnevne, sier Aas.

VERDENS MEKTIGSTE FAMILIE: President Trump, her sammen med sin sønn Barron, førstedame Melania Trump, svigersønn Jared Kushner og datter Ivanka Trump på valgnatten 8 november i fjor. Foto: Carlo Allegri , Reuters

Alt har imidlertid ikke gått like enkelt for seg. Ved månedsskiftet november/desember i fjor ble det etter hvert summet mye i det politiske miljøet i Oslo om hvorfor Donald Trump ikke hadde ringt Norges statsminister Erna Solberg.

Erna måtte vente



Allerede dagen etter valget tok den norske ambassaden i Washington kontakt med Trumps team i New York og ønsket en samtale for å gratulere den nyvalgte presidenten med valgseieren. Men Norges statsminister kom langt ned på Trumps liste. Både Sverige og Danmarks statsministre ble oppringt før Solberg. Høyre-statsministeren ble først oppringt av Trump 1. desember – over tre uker etter valget.

Kåre Aas vil ikke gå med på at det tok for lang tid.

– Vi fikk etter hvert tak i telefonnummeret til Trumps sekretær på business-siden, og fikk via den personen etter hvert på plass en avtale om at de to skulle ringes. Det var ikke noe uvanlig ved det, sier han.