Slik kjemper Obamas advokater mot Trump

Overraskende hvor raskt de ble Trump-motstandere.

The Huffington Post skrev i november at advokatene i justisdepartementet, nærmere bestemt menneskerettighetsdivisjonen (Civil Rights Division) var bekymret for at Trump kom til å fjerne alt de har jobbet for.

– Jeg tror vi umiddelbart kommer til å se en strøm av meget engasjerte advokater, som ser etter andre måter å bidra på enn å holde ut i en Trump-administrasjon, sa Jonathan Smith, daværende advokat i justisdepartementet, til Huffington Post i november. I begynnelsen av mars skrev Smith i New York Times at Trumps reviderte innreiseforbud fortsatt er ulovlig religiøs diskriminering.

Fakta: Trumps nye innreiseforbud * President Donald Trump utstedte 6. mars gjennom en presidentordre et nytt, utvannet innreiseforbud. Forbudet er ventet å tre i kraft 16. mars. * Forbudet omfatter de samme landene som før, unntatt Irak. Det betyr at nye visumsøknader fra borgere fra Iran, Libya, Somalia, Sudan, Syria og Jemen vil bli avvist i 90 dager. * I motsetning til det opprinnelige forbudet vil personer som allerede har gyldig visum til USA, ikke bli nektet innreise. Da det forrige forbudet ble innført, kansellerte USA nærmere 60.000 visum til landet, noe som førte til at flere hundre personer ble anholdt på amerikanske flyplasser. * I tråd med det opprinnelige forbudet settes USAs flyktningprogram på vent i 120 dager. Men til forskjell fra det forrige, får flyktninger som allerede har fått innvilget opphold, reise til landet. * En annen endring er at innreisenekten på ubestemt tid for syriske flyktninger, er fjernet. Ordlyden som innebar at kristne minoriteter skulle prioriteres, er også fjernet. * Ordren innebærer i likhet med den første at ikke flere enn 50.000 flyktninger vil bli sluppet inn i USA i løpet av inneværende budsjettår. Under Barack Obama var grensen 110.000. * Onsdag ble Hawaii første delstat som varslet at de går rettens vei for å stanse innreiseforbudet før det trer i kraft. (NTB)

Han er en av flere advokater som satt i Obamas regjering som har tatt opp kampen mot Trump.

Historisk unikt

Det tok bare to uker fra advokaten Jonathan Smith sa opp jobben i det amerikanske justisdepartementet til han gikk inn i en ny jobb som juridisk direktør i menneskerettighetsgruppen Muslim Advocates (muslimske forsvarere), sammen med en tidligere toppadvokat i Obama-administrasjonen. De jobbet iherdig for å gå til rettsak og stoppe innreiseforbudet. Det skriver Reuters.

Det er vanlig prosedyre at Smith og kollegaene, ansatt under en demokratisk administrasjonen, forlater justisdepartementet som nå er ledet av republikanere, men det er historisk unikt hvor raskt de gikk over til å kjempe mot den nye regjeringen, ifølge Reuters.

«Prinsippløst»

George Terwilliger, ansatt i justisdepartementet under President George H.W. Bush, beskrev handlingene til Obamas advokater som «prinsippløse og i dårlig form», ifølge Reuters.

En av grunnene til at Obamas advokater handler så raskt er fordi Trump utøvet aggressiv iverksettende tiltak fra dag én. Noe som garantert ville føre til utfordringer i rettsalen.

Advokaten Norman Eisen var Obamas topp etikkrådgiver fra 2009 til 2011, har blitt en av de som uttaler seg sterkest mot Trumps komplekse forretninger og potensielle interessekonflikter, ifølge de internasjonale magasinet Politico. Han er nå formann i Center for Responsibility and Ethics (senter for ansvar og etikk) i Washington.

Gikk av

Andre advokater som har gått inn i kampen mot Trump er tidligere justisminister Eric Holder, som nå rådgir Californias lovgivende forsamling for å utfordre Trumps innvandrings-, helse- og miljøpolitikk. Obamas administrerende direktør i justisdepartementet, Neal Katyal, hjelper staten Hawaii med å utfordre det reviderte innreiseforbudet.

Da Jeff Sessions ble valgt som justisminister var det flere jurister som ikke var politisk ansatt som valgte å gå. Blant dem var Sharon McGowan, en jurist som jobbet med LHBT (lesbiske, homofile, bifile og transpersoner) i justisdepartementet. Hun tok en jobb i LHBT forkjemper-gruppe.