Slik kan Trump gjøre innreiseforbudet lovlig

USAs president har minst fire muligheter for å få gjennomført sitt omstridte innreiseforbud.

Av Kaja Storrøsten, VG

President Trump har lovet rettslig handling etter at en ankedomstol i San Fransisco nektet å gjeninnsette forbudet mot reisende fra syv muslimske nasjoner.

Han har ennå ikke vært konkret rundt hva de nye sikkerhetsstiltakene innebærer, men sier at han «ikke kunne tillate mennesker som ønsker å skade folket vårt å komme inn i landet».

– Vi vil fortsette å ta saken videre i retten og jeg har ingen tvil om at vi til slutt vil vinne, sa Trump på en pressekonferanse i Washington fredag, i forbindelse med statsbesøket fra Japan.

Fakta om innreiseforbudet * 27. januar: President Donald Trump utsteder en ordre om øyeblikkelige innstramminger i hvem som slipper inn i USA. For borgere fra Irak, Iran, Jemen, Libya, Somalia, Sudan og Syria innføres innreise- og visumstans i 90 dager. For alle flyktninger gjelder innreiseforbudet i 120 dager. For syriske flyktninger skal det gjelde på ubestemt tid. * 28. januar: Mange personer med gyldig visum fra de berørte landene hindres i å gå om bord på fly til USA, eller de stanses når de kommer til landet. Trump sier ordren virker, men mange steder er det kaotiske tilstander. * 30. januar: Meningsmålinger viser at tross kritikk, har innreiseforbudet støtte i opinionen. I en måling sier 56 prosent at de er positive. * 31. januar: Fungerende justisminister Sally Yates blir avsatt etter å ha sagt at de nye reglene er juridisk og moralsk tvilsomme. * 31. januar: USA sier personer som er omfattet av ordren, men som har dobbelt statsborgerskap, fortsatt skal slippe inn i landet. * 4. februar: Den føderale dommeren James Robart utsteder en landsomfattende midlertidig forføyning som setter innreiseforbudet til side fordi han mener det er i strid med grunnloven. Kjennelsen ankes. * 7. februar: En ankedomstol begynner behandlingen av saken. * 9. februar: Ankedomstolen opprettholder den midlertidige forføyningen. Saken ankes trolig til Høyesterett, der behandlingen kan ta flere måneder. Ved stemmelikhet i Høyesterett blir ankedomstolens avgjørelse stående. Kilde: NTB, TT, AP

Anke til Høyesterett

Slik kan den rettslige kampen se ut ifølge Hilmar Mjelde, USA-ekspert og forsker ved Universitetet i Bergen:

– Trump-administrasjonen vil trolig be Høyesterett ta stilling til dette. Høyesterett er den endelige autoriteten når det gjelder å tolke Grunnloven, sier han og legger til:

– Gitt at Høyesterett nå er delt mellom det vi kan kalle venstreorienterte og høyreorienterte dommere, kan det godt hende saken ender uavgjort. I så fall blir ankedomstolens avgjørelse stående. Vinner Trump i Høyesterett, trer innreiseforbudet i kraft igjen.

Høyesterett har fortsatt bare åtte medlemmer, etter at Antonin Scalia døde for et år siden. Av de åtte blir fire dommere regnet som konservative, mens de fire andre regnes som mer liberale. Administrasjonen må ha fem stemmer for å anke.

– Det er nesten sikkert at fire dommere vil avvise en haste-anke, sier Peter Spiro, en jusprofessor ved Temple University, til AP.

Hvis Høyesterett nekter å gripe inn, vil saken forbli i ankedomstolen i San Fransisco og til slutt bli vurdert på sine juridiske meritter. Den kan også gå tilbake til dommeren James Robart i Seattle, som midlertidig sperret forbudet etter at staten Washington og Minnesota oppfordret en landsomfattende stopp den 27. januar.

Be om revurdering

Trump-administrasjonen kan bestemme seg for å spørre den ankedomstolen i San Fransisco om å revurdere de tre dommernes avgjørelse.

– Men oddsen for suksess er lav, sier Margo Schlanger, en jusprofessor ved Universitetet i Michigan til nyhetsbyrået AP. Hun peker på at de tre dommerne var enstemmig, og inkluderte en dommer valgt av en republikansk president.

KONSERVATIV: - Neil Gorsuch er president Trumps kandidat til å ta den ledige plassen i Høyesterett. Her snakker Gorsuch på en pressekonferanse etter at Trump annonserte sitt valg 31. januar. Foto: Carolyn Kaster , AP

Dommer Gorsuch gir håp

Handlingen til domstolene er midlertidig og har ikke avklart om Trumps ordre er lovlig. Den stopper bare deportasjoner og andre tiltak inntil dommerne kan gi en fullstendig vurdering om ordren bryter juridiske eller konstitusjonelle rettigheter.

Å utsette ankesaken til Høyesterett har en fordel: Innen en avgjørelse blir tatt, kan Senatet har bekreftet dommer Neil Gorsuch til Høyesterett. Gorsuch er Trumps førstevalg som dommer. Det kan øke Trumps sjanser. Men akkurat hvordan ordren skal nå Høyesterett er ikke klart. Flere andre utfordringer er tatt opp i domstolene rundt om i landet, og retten kan velge å vente før de blander seg, ifølge AP.

Skrive om ordre

Det er kanskje ikke i presidentens interesse, men ankedomstolens panel antydet at en nedtonet ordre som ikke sperrer alle borgere fra de syv landene ute kan ha en større sjanse, ifølge USA Today.

Retten bemerket at Det hvite hus allerede har foreslått at de lovlige fastboende i USA ikke skal bli rammet, og mente en slik endring bør komme fra presidenten selv.

Samtidig kan Trump-administrasjonen fjerne setningene som beskytter religiøse minoriteter, som rammet flest muslimer under forbudet, ifølge USA Today.