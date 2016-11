Slik har Trump moderert valgløftene

NEW YORK (VG) Donald Trump gikk hardt ut i valgkampen med kontroversielle planer for sin presidentperiode. Nå justerer han flere av valgløftene.

«Lock her up! Lock her up», ropte Trump-tilhengerne i månedsvis på valgmøter. Hovedpersonen selv, Donald Trump (70), sa på en av debattene mot Hillary Clinton (69) at hun hører hjemme i fengsel og at han ville sette i gang etterforskning mot henne i den såkalte e-postsaken dersom han ble president.

Han har også ment at stiftelsen Clinton Foundation burde etterforskes.

Nå blir han USAs neste president, men har umiddelbart blitt mykere i sine uttalelser etter valgseieren. I et intervju med 60 Minutes sa han at han måtte tenke på det, og la til: «De er gode mennesker. Jeg vil ikke skade dem».

Tirsdag satte hans tidligere kampanjesjef Kellyanne Conway den siste spikeren i kista da hun sa at Trump ikke lenger har planer om å ansette en spesialetterforsker for å etterforske sin tidligere rival. Noen timer senere sa han selv i et intervju med New York Times at han ikke ønsker å påføre Clinton mer lidelse, og forklarte hvorfor han ikke har planer om å sette i gang en etterforskning av Clinton.

– Jeg vil ikke skade Clinton-familien, det vil jeg virkelig ikke. Hun har gått gjennom mye og lidd på mange måter, sa han til avisen.

Det er ikke det eneste Trump har moderert seg på siden valgseieren for to uker siden – se bare her:

KLIMA

Trump sa flere ganger under valgkampen at han ville trekke USA ut av Parisavtalen dersom han vant valget. Han har tidligere også avvist vitenskapen som sier at klimaendringene er menneskeskapte. Tirsdag var tonen mer nyansert, da han møtte New York Times.

– Jeg tror det finnes en kobling. Noe, et eller annet. Men det er usikkert hvor mye, sa han.

Han kunne også fortelle at han holder «et åpent sinn» hva gjelder Parisavtalen, og at han ser nøye på den.

MUREN

Et av hans mest sentrale og oppsiktsvekkende valgløfter var å bygge en mur på grensen mellom USA og Mexico for å holde ulovlige innvandrere ute. Trump sa også at han skulle tvinge Mexico til å ta regningen.

Etter valgseieren har Trump sagt at deler vil bestå av et gjerde (som det allerede finnes mange av i dag).

– Han kommer ikke til å bruke mye tid på å få Mexico til å betale, men det var et veldig bra kampanjeknep, har Newt Gingrich, som antas å få en sentral rolle i Trumps administrasjon, sagt til NPR.

GJERDE: Trump ville bygge en mur, men allerede nå sier han at deler vil være gjerde. Det er det flere steder langs grensen i dag - slik som her i grensebyen Nogales. Foto: Thomas Nilsson/VG

Muren ble heller ikke nevnt i videoen Trump offentliggjorde mandag der han snakker om hva han vil gjøre de 100 første dagene som president.

INNREISEFORBUD FOR MUSLIMER

I fjor sa Trump at han vil nekte muslimer innreise til USA. Senere modererte han seg noe, og sa at han ville ha langt grundigere undersøkelser og et forbud mot innreise for muslimer fra land som er «forbundet med terrorisme».

Da Trump besøkte Capitol Hill i forrige uke for å diskutere sin agenda ble han spurt av en reporter hvorvidt han vil be Kongressen om å innføre et slikt forbud. Da gikk Trump bare videre uten å svare.

OBAMACARE

Trump har gjentatte ganger sagt at han umiddelbart vil avskaffe og erstatte helseforsikringsordningen Obamacare, som forretningsmannen har omtalt som «en katastrofe».

I forrige uke sa imidlertid Trump at han er åpen for å beholde deler av ordningen som så dagens lys under president Barack Obama. Trump møtte nylig den sittende presidenten, som skal ha bedt sin etterfølger om å tenke seg om før han skroter hele ordningen.

DEPORTERING AV ULOVLIGE INNVANDRERE

Trump har gjentatte ganger sagt at han vil deportere alle innvandrere som oppholder seg ulovlig i USA – totalt 11,3 millioner. Dette har Trump myknet på i det siste – også før valgdagen. Etter seieren bekreftet han at planen er nedskalert – og at den nå gjelder kun kriminelle uten lovlig oppholdstillatelse.

... MEN DETTE VIL HAN GJØRE UMIDDELBART

I videoen som ble publisert mandag la Trump frem seks instrukser som ikke trenger godkjenning fra Kongressen, og som han vil gjøre med det samme:

• Kunngjøre USAs hensikt om å trekke seg ut fra handelsavtalen TPP.

• Oppheve restriksjoner på amerikansk energiproduksjon, inkludert såkalt «rent kull» og skifergass.

• Annonsere en ny regel som sier at for hver nye regulering staten innfører må to gamle oppheves.

• Be forsvarsdepartementet og USAs øverste militære ledere om en helhetlig plan for å beskytte sentrale amerikanske interesser mot alle typer angrep, og spesielt cyberangrep.

• Instruere det amerikanske arbeidsdepartementet om å etterforske alle tilfeller der misbruk av visumordningen undergraver amerikanske arbeidere.

• Innføre en regel om at tidligere regjeringsmedlemmer må vente fem år før de kan drive lobbyvirksomhet, i tillegg til et livslangt forbud mot å drive lobbyvirksomhet på vegne av fremmede land.