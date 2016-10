Slik gikk Trump nesten konkurs

En rekke feilinvesteringer, store låneopptak og en glorete og selvhevdende livsstil sendte Donald Trump på randen av personlig konkurs på begynnelsen av 1990-tallet.

Toppsjefene hadde rømt Trump-organisasjonene det året Abraham Wallach trodde han hadde gjort tidenes karrierekupp. Året var 1990 og Donald Trump hadde nettopp ansatt ham som en av sine nærmeste betrodde. Wallach så for seg at han snart skulle lede imponerende byggeprosjekter kloden rundt.

Det han møtte hos Trump var langt fra det han hadde forestilt seg.

– Stemningen var dyster. Det var som å mønstre på Titanic akkurat i det øyeblikket kvinner og barn gikk i livbåtene, sier han til New York Times.

Finansielle banesår



Det han fant var en rekke mislykkede forretninger og gjenværende ledere som satt bak lukkede dører i alvorstunge møter med bankforbindelser.

I 1990 skal Trump hatt en samlet gjeld på 3,4 milliarder dollar, mye av den i høyrisikoobligasjoner. På den tiden var han personlig god for «bare» 832,5 millioner dollar. Han hadde nettopp kjøpt en yacht til 29 millioner dollar, legendariske Plaza Hotel på Manhattan til 407 millioner dollar og et flyselskap, Trump Shuttle, som knapt holdt seg på vingene, for 365 million dollar. Alt var tapsprosjekter.

Detaljene i Trumps finansielle banesår har vært strengt hemmeligholdt, inntil New York Times denne helgen publiserte deler av Trumps ligning fra 1995, som viste forretningstap på nesten en milliard dollar, 916 millioner dollar, noe som kan ha lagt grunnlaget for at republikanernes presidentkandidat har unngått å betale føderal inntektsskatt i 18 år.

1995 ble det året Donald Trumps forbruk gikk over evne. Han også kjøpt en privatjet til personlig bruk, tilført en ny skyskraper til sin Manhattan-eiendomsportfolio og snappet opp eiendommer i en rekke andre stater, ifølge Washington Post.

PENGESTERK: 80-tallet var en økonomisk dyster tid for Donald Trump. Første del av 1990-tallet også. I dag er han i følge Forbes Magazine god for 3,7 milliarder kroner. En nedgang på 800 millioner kroner fra mars i år. Foto: Mandel Ngan , AFP

Forretningsimperiet Trump hadde bygget på restene av farens byggefirmaformue på 1 million dollar, holdt på å gå over ende på grunn av en rekke elendige investeringer i 1980-årene. New York Times har konsultert en rekke økonomieksperter og jurister for å avdekke omstendighetene rundt det helt spesielle krumspringet der en enkelt forretningsmann avskrev et tap på nær 1 milliard dollar.

Amerikanske skatteregler tillater å avskrive nettotap for det året det fant sted, og gir muligheter for å søke skattereduksjoner to år i forkant, og inntil 15 år etterpå, ifølge Washington Post.

I motsetning til alle fremtredende presidentkandidater de siste 40 årene har Trump nektet å offentliggjøre sine selvangivelser.

Familieformuen reddet ham



At han i sin tid startet ut med kun en million dollar fra farens formue, er trolig en betydelig underdrivelse. For da han sto overfor sitt livs finansielle brottsjø, var det etter all sannsynlighet hans familieformue som demmet opp for katastrofen.

På et tidspunkt skal hans personlige bankkonto ha vært på under 1 million dollar.

I den perioden lovet en fortvilet Trump å gjøre opp for mangelen på cash ved å selge ut appartementsleiligheter i landemerket Trump Tover på Manhattan. Da det ikke genererte nok penger, sørget Donald Trump for å fylle det gapende pengehullet med «uforutsette inntekter fra fond tilhørende spesifikke familieeiendommer i New York».

Helt på tampen av 1990, da Trump sto foran en renteregning på 18,4 millioner dollar, sendte Trumps far en advokat til nok et av Trumps tapsprosjekter, Castle kasino i Atlanta, for å kjøpe sjetonger for 3,3 millioner dollar og forlate stedet uten å cashe dem inn, for dermed å forsyne sønnen med kontanter.

Lånte penger av barna



I 1993 var Donald Trump fortsatt i knipe. Da etablerte han et firma ene og alene for å låne 10 millioner dollar av tvillingbarnas aksjeverdier i familieselskapet. Trump har senere nektet for at han lånte penger av tvillingene.

TOK AV BARNAS PENGER: Donald Trump måtte i sin fortvilelse låne 10 millioner dollar av barnas aksjeverdier i familieselskapet i 1993. Her er han med datteren Ivanka året etter. Hun er i dag en viktig politisk rådgiver for presidentkandidaten. Foto: AP Photo/Roh Frehm

I den samme perioden inngikk Trump forhandlinger om å få redusert lånerente, dersom han sa seg villig til å kvitte seg med tapsprosjektene; flyselskapet, luksusyachten og aksjeverdiene i Plaza hotell. Låntagerne tvang ham til å leve for maksimum 450.000 dollar i måneden i en periode.

I 1995 begynte Trump å ta grep som skulle fri ham fra sine økonomiske piner. Han gjorde tapskasinoene sine offentlige og solgte unna aksjer. Forretningsmannen kom seg sakte med sikkert på bena igjen og satte horisonten mot fast eiendom, og gjorde seg mindre avhengig av egen cashflow og personlig garanterte lån.

I 1996, viste Trumps ligning at han hadde avskrevet et tap på nær en milliard dollar. Da gjorde han også et comebackintervju der han han sa:

– Jeg er på topp i livet nå. Jeg tror det sier noe om at det jeg har bedrevet de siste årene har vært helt riktig.

I boken «The Art of the Comeback» skrev Trump at han i 1993 hadde redusert gjelden på 975 millioner dollar til 115 millioner dollar.