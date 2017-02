Slik er Trump-familiens forretningsimperium

Utskjelte Donald Trump lovet å skille egne penger og politik, men hans forretningsimperium over store deler av verden gjør det svært vanskelig.

En drøy uke før han ble innsatt som president sto Donald Trump (70) på scenen og pekte på et bord fullt av dokumentmapper. De inneholdt avtalene som skulle sørge for at han som søkkrik foretningsmann med interesser verden over, ikke lenger hadde innflytelse på selskapet sitt.

På den måten kunne han fokusere på å være president uten å måtte ta hensyn til interessekonflikter.

En drøy måned senere var første skandale et faktum, da hans spesialrådgiver Kellyanne Conway reklamerte for Ivanka Trumps (35) klesmerke i et TV-intervju.

Saken fortsetter under bildet

DOKUMENTENE: Trump på en pressekonferansen i januar. Dokumentene på bordet skal kutte båndene til Trump Organization og gir makten til sønnene. – Er jeg ikke fornøyd når jeg kommer tilbake etter åtte år sier jeg bare «dere har sparken», spøkte Trump da. Foto: Shannon Stapleton , Reuters

– Vil fremme familiens forretninger



Like før hadde nemlig butikkjeden Nordstrom droppet Ivanka fra sortimentet. Dette utløste flere utbrudd fra Trump selv, i tillegg til Conway og pressesjef Sean Spicer.

Den progressive stiftelsen Public Citizen reagerte kraftig på at Det hvite hus reklamerte for bedriften til presidentens egen datter. De frykter Trump og familien fremover vil bruke sitt enorme forretningsimperium og nyervervede politiske makt til å berike seg.

– Kellyanne Conways selverklærte reklame for Ivanka Trumps klesmerke viser det alle med sunn fornuft visste fra før: President Trump og administrasjonen kommer til å bruke regjeringsapparatet til å fremme familiens forretninger. Alle som har trodd at det fantes noe skille mellom Trump-administrasjonen og familiebedriften, har fått illusjonene sine knust, sa leder Robert Weissman i stiftelsen Public Citizen like før helgen.

Trump har ikke kommentert Conways uttalelser, men hans pressetalsmann Sean Spicer sier hun har fått rådgivning etter TV-intervjuet.

HOVEDKVARTERET: Trump Tower i New York. Foto: Thomas Nilsson , VG

Stort imperium

Familiebedriften han viser til er konglomeratet Trump organization. Selskapet samler Trumps etter hvert ganske brede forretningsinteresser.

Juvelen i kronen er den skinnende 58 etasjer høye skyskraperen Trump Tower på Fifth avenue på Manhattan i New York.

I tillegg kommer store eierandeler i eiendommer og omfattende hotelldrift i storbyer som Las Vegas, Chicago og Los Angeles, samt 15 golfbaner på østkysten av USA og i Storbritannia.

Litt på siden kommer de mange mer eller mindre vellykkede forretningsideene Trump har satset på de siste årene. Her kommer alt fra TV-konsepter og en vingård, til privatutdanning og en egen parfymeserie.

Trumps formue ble i 2016 anslått til å være henholdsvis 3,7 eller 3 milliarder dollar av Forbes og Bloomberg. Selv hevder han å ha over 10 milliarder, men har ikke lagt frem dokumentasjon på denne summen.

Det store spriket kan skyldes uenighet om hvor mye selve navnet Trump er verdsatt. I tillegg til å eie omfattende eiendommer og hoteller har nemlig Trump tjent store penger de siste årene på å leie ut navnet sitt til entreprenører verden over som vil profilere sine eiendommer og hoteller med en kjent merkevare.

Sønnene overtar



Det er sønnene Donald Junior (39) og Eric (33) som skal forvalte dette uten farens direkte kontroll. De har begge hatt lederroller i selskapet tidligere.

– Hans DNA bygget selskapet. Hans DNA bygget også oss. Vi er forlengelser av ham på så mange måter, sa Eric Trump i et ferskt intervju med New York Times.

Måten skillet mellom presidenten og forretningene hans er lagt opp på har fått massiv kritikk etter at planen ble avdekket på pressekonferansen i januar. Trump selv har avfeid bekymringene, blant annet under selve pressekonferansen hvor han sa han kunne fortsatt å drive forretningene sine samtidig som han styrte landet – om han ønsket det.

– En president kan ikke ha interessekonflikter, sa han i et annet intervju med New York Times, og viste til at dette er et felt som i svært liten grad er lovregulert.

Les også: Slik tjener Trump pengene sine

Saken fortsetter under bildet

ARVTAGERNE: Donald Trump Jr. (venstre) og Eric Trump styrer skuta mens faren er president. Foto: Carlos Barria , Reuters

Familie og forretningspartner



I likhet med brødrene har Trumps datter Ivanka jobbet som konserndirektør i Trump Organization. Hun driver også sitt eget klesmerke som altså ble gjenstand for beskyldninger om alvorlige interessekonflikter tidlig i farens presidentperiode. Ivanka tok permisjon fra begge disse vervene for å flytte til Washington D.C. sammen med ektemannen Jared Kushner (36), Trumps seniorrådgiver.

Kushner måtte selv trekke seg som direktør for en milliardbedrift av habilitetshensyn, og har det New York Times beskriver som problematiske forretningsforbindelser med blant annet Kina og Israel.

Presidentens kone Melania (46) har ikke vært del av forretningene hittil, men har jobbet for å lansere et personlig varemerke med blant annet smykker, kosmetikk og klær.

I et ferskt søksmål på 150 millioner dollar rettet mot Daily Mail skriver imdilertid Melanias advokater at eskorte-rykter videreformidlet av avisen har ødelagt hennes mulighet til å få til denne lanseringen.

USA-EKSPERT: Jan Arild Snoen fra det konservative tidsskriftet Minerva. Foto: , IKKE VG-BILDE

Kan påvirke politikken



Den norske USA-kjenneren og skribenten Jar Arild Snoen tror de virkelige utfordringene ligger i gråsonene der det er fremmede makter eller sterke forretningsinteresser involvert.

Han mener et legitimt spørsmål er hvorvidt det å legge penger i Trump Organization kan kjøpe større tilgang på presidenten.

– Hva er intensjonen når kongedømmene Bahrain og Kuwait holder store mottakelser på Trumps rådyre nye hotell like ved Det hvite hus for å feire nasjonaldagen? Er det fordi det er det beste hotellet med den rimeligste leien, eller er det fordi det er en måte å kanalisere penger til Trump-familien? spør Snoen.

Dette kan i ytterste kan påvirke politikken, og ikke bare tjene for å berike familien, mener han.

– Dette blir ikke siste gang disse spørsmålene tas opp, sier Snoen.

Flere konflikter



Kellyanne Conway-saken er heller ikke det eneste eksempelet der skillet mellom Trump som president og hans forretningsforbindelser er uklare. Trump eier forretningene, selv om han ikke styrer dem.

• Trumps golfklubb Mar-a-Lago doblet medlemsavgiften til 200.000 dollar etter at han ble president. Det er varslet at Trump vil tilbringe mye tid her, og han har allerede hatt Japans statsminister på besøk.

• Secret Service trenger lokaler nær presidentens private residens, og vil leie plass i Trump Tower. New York Post har regnet ut at de vil betale rundt tre millioner dollar årlig til Trump Organization. At Secret Service leier på denne måten er ikke i seg selv uvanlig, og visepresident Joe Biden fikk over 2000 dollar i måneden av samme grunn. Det oppsiktsvekkende er summene.

• Deutsche bank har lånt Trumps forretninger hundrevis av millioner dollar. Samtidig forhandler de med den amerikanske staten om et enormt forlik i en sak som angår tvilsom forretningspraksis.

• I et møte med den britiske politikeren Nigel Farage skal Trump ha bedt den innflytelsesrike politikeren å forhindre noen planlagte vindmøller som kom til å ødelegge utsikten fra den nye golfbanen hans i Skottland, ifølge New York Times. Trump nektet først, men innrømmet senere at det kunne ha skjedd, overfor avisen.

• Luksushotellet Trump International ligger noen steinkast fra Det hvite hus, og bygget leies fra staten. Til tross for at kontrakten forbyr folkevalgte å leie, har presidenten beholdt avtalen. Trump International har også promotert seg som et perfekt hotell for diplomater som skal møte regjeringen eller presidenten, ifølge Washington Post.

• Siden han ble president er det også skrevet en rekke saker der det hevdes Trump har brukt samtaler med utenlandske statsledere til å diskutere private forretninger etter at han vant valget.

• Ifølge Huffington Post skrøt Trump blant annet av mannen som driver Trump Towers Istanbul i en samtale med Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan. Han skal også ha forsøkt å få fortgang i en byggesøknad i Buenos Aires da han snakket med Argentinas president Mauricio Macri, ifølge lokale medier. Trump benekter begge eksemplene.