Slik er livet i den splittede grensebyen mellom Mexico og USA

EL PASO/CIUDAD JUÁREZ (VG) Dette gjerde deler byen. Den meksikanske siden har vært verdens farligste. Den andre siden er blant USAs tryggeste.

Den lave ettermiddagssolen trenger seg gjennom gitteret i det høye stålgjerdet bak lekeplassen, og kaster skygge over barna som spiller basketball. Noen meter unna, bak gjerdet ligger Mexico – grensen hvor Donald Trump vil bygge en mur.

– Gjerdet splitter byen på en dårlig måte, sier Claudia Vasquez.

36-åringen sitter på en benk i den lille parken og holder øye med de minste barna på huskestativet. Hun bor på den amerikanske siden her i El Paso, mens store deler av familien bor på den meksikanske siden.

– Jeg går over grensen hver helg for å besøke dem, siden de ikke kan komme over hit, sier hun.

I én dag gikk vi gatelangs i de to byene og snakket med mennesker som bor her. Meningene om grensen er like delte som hvordan gjerdet og elven Rio Grande splitter stedet.

Det har ikke alltid vært slik: Frem til 1846 var El Paso, som nå ligger i Texas, en del av Mexico. Grensen ble streket opp på nytt, men likevel forble El Paso (i dag 681.000 innbyggere) og Ciudad Juárez (i dag 1,5 millioner innbyggere) smeltet sammen som én.

Bush-gjerde

Gjerder langs grensen har innbyggerne vært vant med i flere tiår, men i 2008 startet byggingen av et som var langt høyere og mer robust som følge av president George W. Bushs «Bush era Secure Fence Act».



Loven som Bush underskrev i 2006 var forløperen til bygging av gjerder på rundt 1000 kilometer av grensen.

– Før dette gjerdet ble bygd var det et langt lavere og dårligere gjerde. Da kom det massevis av folk over, sier 75 år gamle Alfonso og peker mot det høye gjerdet.

GLAD FOR GJERDET: Alfonso (75), som ikke vil ha etternavnet sitt på trykk, er nærmeste nabo til gjerdet. Han syntes livet i El Paso har blitt bedre etter at det kom opp. Foto: Thomas Nilsson/VG

75-åringen bor i et av husene i El Paso som ligger aller tettest inntil grensegjerdet sammen med hunden Princess. Fra balkongen sin kan han se hvordan dagliglivet utspiller seg for sine meksikanske naboer. Han er svært glad for barrieren som skiller de to landene.

– Man kunne aldri vite om de var narkolangere, kartelledere, drapsmenn eller terrorister. Da de fikk opp gjerdet stoppet trafikken, fortsetter han.

Drapsbølge

Samtidig som gjerdet ble bygget, gikk det raskt nedover for Ciudad Juárez. En krig mellom kartellene Sinaloa og Juárez om blant annet narkotikaruter og myndighetenes forsøk på å slå ned på kartellene gjorde at drapsstatistikken steg dramatisk: Fra 336 drap i 2007 til 3057 drap i 2010.

I 2009 toppet byen statistikken over flest drap i verden per innbygger. Kontrastene på den andre siden av gjerdet kunne knapt vært større.

I 2006 ble åtte personer drept i El Paso. I 2010 var tallet to. De siste årene har El Paso gjentatte ganger blitt rangert som den tryggeste byen i USA, blant byer med mer enn en halv million innbyggere.



Drapsraten i Ciudad Juárez har gått ned i det siste, og var i fjor tilbake under 2007-nivå. Likevel har den store etterspørselen av metamfetamin utløst en ny oppgang i kriminaliteten.

GRENSEN: Midt på en av broene går grensen mellom USA og Mexico. Foto: Thomas Nilsson/VG

– Det har vært veldig mange drap der borte. Her er det stille og fredelig, sier Danny Sanchez (24).

– Fungerer som det skal

NABO TIL GRENSEN: Danny Sanchez (24) har bodd helt inntil grensen, på amerikansk side, hele sitt liv. Foto: Thomas Nilsson/VG

Han er ute for å kjøpe is av isbilen sammen med sønnen da vi møter ham. 24-åringen sier at han har bodd her, bare noen meter fra grensen hele sitt liv.

– Jeg tror ikke en mur kommer til å gjøre noe fra eller til. Dette gjerdet fungerer som det skal.

Bob Peña er lederen av Det republikanske partiet i El Paso. Lokalpartiet har uttalt at de ikke mener at en mur er nødvendig i byen, siden de allerede har et gjerde.

– Gjerdet har vært veldig effektivt her. Før kom folk over i tusenvis. Slik er det ikke lenger, sier Peña til VG.

Han mener og tror at Trump-administrasjonen kommer til å rette fokuset mot de områdene langs grensen som ikke har gjerder eller der gjerdene ikke er høye og robuste.

I sentrum av El Paso er det fire broer over gjerdet og Rio Grande med grenseposter. Tusenvis krysser grensen hver dag fordi de bor i ett land og jobber eller studerer i det andre.

FREDELIG: Mens El Paso i Texas er blant USAs tryggeste byer har Ciudad Juárez på meksikansk side vært blant verdens farligste. Foto: Thomas Nilsson/VG

– Ganske støtende

KRYSSER GRENSEN HVER DAG: Daniel Montano (19) bor i Mexico og går på skole i USA. Foto: Thomas Nilsson/VG

Hver ukedag står Daniel Montano (19) opp klokken seks i hjemmet sitt i Ciudad Juárez og krysser grensen for å komme seg til skolen på amerikansk side. Han ble født på denne siden og har derfor amerikansk statsborgerskap.

– Man blir vant til gjerdet, sier han og fortsetter:

– Jeg tror det blir det samme med en mur. Den vil kun stanse folk fra å ta seg ulovlig inn i USA, så jeg skjønner ikke hvorfor folk er så redde for den.

Jesus Flores (41), som bor i El Paso, er på vei over en av broene for å besøke familie på meksikansk side.

– Jeg synes ikke det er noen god idé å bygge en mur. Det er ganske støtende å bygge murer mellom folk.

MEKSIKANSK SIDE: Ciudad Juárez har over dobbelt så mange innbyggere som El Paso. Foto: Thomas Nilsson/VG

Vi går selv over broen, forbi gateselgere langs gangfeltet og over til Mexico. Her er trafikken mer intens, lydene høyere og bybildet er travlere.

LIKER IKKE GJERDET: Gloria Boettjer (43) i Ciudad Juárez. Foto: Thomas Nilsson/VG

Gabriel Orozco (30) bor i El Paso, men har gått over grensen for å besøke kjæresten som bor her og som ikke har oppholdstillatelse i USA.



– Folk som bor i USA er veldig redde for å miste papirene sine på grunn av Trump, sier han.

Glorida Boettjer (43) husker godt hvordan livet var før det høye gjerdet kom.

– Livet var mye bedre her da. Det var mer normale tilstander der folk gikk frem og tilbake over grensen. Murer er ikke bra. Husk på hva som skjedde i Tyskland.