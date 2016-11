Slik er jernringen rundt Donald Trump

TRUMP TOWER (VG) At den tiltredende presidenten bor på toppen av et kjøpesenter midt på Manhattan skaper hodebry for Secret Service – og er et pengesluk for New York.

VGs USA-KONTOR Ta kontakt og følg meg på:

E-post: marianne.vikas@vg.no

Facebook: @marianneusa

Twitter: @MarianneVikaas

Instagram: @vg_i_new_york

Utrustet med maskingevær står åtte politifolk fra NYPDs antiterrorstyrke oppstilt utenfor inngangen til Trump Tower. De studerer nøye strømmen av mennesker som går inn gjennom de gullbelagte svingdørene.

Innenfor står Secret Service-agenter bak to provisoriske maskiner som skanner veskene og sekkene til alle besøkende.

Stor grafikk: Les historien om Donald Trump

Det er unntakstilstand på femte aveny mellom 56. og 57. gate – midt i den tykkeste turiststien i den populære handlegaten. På toppen av skyskraperen som ligger i dette kvartalet bor USAs neste president Donald Trump (70) sammen med kona Melania (46) og sønnen Barron (10).

Flere av gatestubbene rundt skyskraperen er nå permanent stengt, mens hele bygget er muret inne av betongsperringer og metallgjerder for å holde mulige angripere med kjøretøy unna.

Lest denne? Slik har Trump moderert flere kontroversielle valgløfter

8,5 mill. om dagen

Tre uavhengige kilder har fortalt CNN at vaktholdet rundt Trump og hans familie koster New York City mer enn én million dollar (8,5 millioner kroner) om dagen. Med 58 dager igjen til innsettelsen kommer regningen til å vokse seg skyhøy.

Og den kommer trolig ikke til å stoppe selv om Trump flytter til Det hvite hus, ettersom det nylig ble kjent at kona og sønnen kommer til å fortsette å bo på Manhattan inntil skoleåret er slutt. Dermed kommer Trump selv til å reise en del tilbake til New York for å være sammen med familien.

GJENNOMLYSES: Provisoriske røntgenmaskiner er satt opp for å gjennomlyse vesker og sekker til besøkende i Trump Tower. Foto: Thomas Nilsson/VG

Dermed vil det også etter 20. januar være behov for forsterket vakthold i og utenfor Trump Tower. I tillegg til dette får også Trumps fire voksne barn og hans åtte barnebarn beskyttelse fra Secret Service.

Også luftrommet over skyskraperen er ilagt restriksjoner, noe som innebærer at amerikanske myndigheter kan skyte ned fly som utgjør en overhengende trussel. Disse restriksjonene vil vare til 21. januar – dagen etter at Trump flytter til Washington D.C.

Få innsikt: Så stor makt får Donald Trump

Stort politioppbud

Inne i den 58 etasjes høye skyskraperen summer det av turister, andre skuelystne, pressefolk og politifolk – mye politi, både i sivilt og uniformert. De nederste etasjene er åpent for allmennheten, og her finner man blant annet en restaurant, kafé, bar, iskremutsalg, suvenirbutikk og Starbucks.

STEMTE PÅ TRUMP: Samuel Iddings (20) fra Atlanta besøkte Trump Tower på sin ferie i New York. Foto: Thomas Nilsson/VG

20 år gamle Samuel Iddings fra Atlanta har nettopp betalt for en hvit «Make America Great Again»-caps når vi møter ham. De karakteristiske røde er utsolgt.

– Det er veldig kult at en fyr som er så suksessfull i forretninger eier alt dette, sier han og ser oppover i etasjene før han legger til:

58 ETASJER: Donald Trump, kona Melania og sønnen Barron bor i de tre øverste etasjene. Foto: Thomas Nilsson/VG

– Og nå skal denne mannen bli vår neste president.

Han er ikke overrasket over det høye sikkerhetsoppbudet.

– Som president er man et utsatt mål, og en som trenger beskyttelse. Trump vil det beste for det amerikanske folket, og da er vi nødt til å beskytte ham i retur.

Henger du med? Dette er Team Trump

Borgermester: – Betydelige ressurser

Trumps datter Ivanka har også en butikk her hvor hun selger sine vesker og smykker, men den er stengt nå. I tredje etasje ligger to utendørshager, men den ene ble stengt etter at en mann med sugekopper på armer og bein klatret herfra og oppover skyskraperen i et forsøk på å nå tak i Trump.

På en pressekonferanse før helgen snakket New York-borgermester Bill de Blasio om sikkerheten om den nye førstefamilien.

– Det viktigste er trygghet og sikkerhet. Det skylder vi den tiltredende presidenten, hans familie og hans team.

SPERRET AV: Sementblokker satt tett i tett rundt hele Trump Tower for å hindre angrep. Foto: Thomas Nilsson/VG

Samtidig sa borgermesteren at bymyndighetene trenger hjelp med de store ekstrakostnadene vaktholdet fører med seg – særlig når det kommer til overtid.

– Dette er en svært stor oppgave. Det vil ta betydelige ressurser. Vi skal begynne samtaler med føderale myndigheter om kort tid angående refusjon for noen av kostnadene vi pådrar oss.

Lest denne? Mennene som ga Trump seieren

Trump-selfies

Utenfor er det en jevn strøm med forbipasserende og skuelystne som stopper opp ved inngangen for å ta en selfie med Trump Tower-skiltet i bakgrunn.

Midt oppe i det hele kommer Trump og hans kortesje tilbake etter et møte med New York Times. Med i kortesjen er også en sykebil – slik presidentene alltid har med seg når de er ute på kjøretur.

Gaten hvor USAs neste president har sin private inngang er helt stengt for publikum, slik at Trump kan ta seg inn igjen uten å gå forbi folkemassen som har samlet seg ved hovedinngangen. Mange av dem er turister, som Antonio Marazia (58) fra Italia og Fergus O’Ralley (53) fra Irland.

– Trump er en bra fyr. Han snakker fra hjertet og på et språk som folk forstår, mener Marazia, som besøker Trump Tower for første gang.

O'Ralley har vært inne i suvenirbutikken og sikret seg en Trump-caps.

– Jeg er ikke en stor fan, men jeg ville ha med meg en suvenir, sier han.

Les også: Dette vil han gjennomføre på dag én