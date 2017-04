Slik blir Trumps nye skattereform

NEW YORK (VG) Trump-administrasjonen legger frem sin skattereform nå. – Det største skattekuttet i historien, sier finansminister Steven Mnuchin.

Mnuchin la lite imellom da han snakket om skattereformen på et arrangement i regi av avisen The Hill onsdag – timer før han gikk på talerstolen i Det hvite hus og presenterte planen.

– Dette kommer til å bli det største skattekuttet og den største skattereformen i vårt lands historie, sa finansministeren ifølge nyhetsbyrået AP.

Da han og Gary Cohn, lederen av USAs økonomiske råd (NEC) senere onsdag la frem innholdet i skattereformen på en pressekonferansen i Det hvite hus, gikk Cohn imidlertid ikke så langt:

– Dette er et av de største skattekuttene i amerikansk historie, sa han.

Et sentralt punkt i skattereformen er ønsket om å senke selskapsskatten til 15 prosent fra dagens 35 prosent. Mnuchin har tidligere sagt at dette tiltaket er «kritisk for å skape vekst», samt at det vil gagne små selskaper.

En selskapsskatt på 15 prosent var et av løftene Trump ga velgerne i valgkampen, og det er ventet at planen i stor grad vil gjenspeile mye av det han tidligere har lovet.

Vil forenkle systemet

I dag er det en svært komplisert prosess å levere selvangivelsen i USA, og ifølge Trump-regjeringen må over 90 prosent av innbyggerne ha profesjonell hjelp for å få den levert riktig.

Dette ønsker Trump-administrasjonen å gjøre noe med – ved å forenkle og de-byråkratisere prosessen.

– Vi skal kutte skatter og forenkle, ved blant annet å redusere antall skatteklasser fra syv til tre, sier Cohn.

De nye klassene vil være henholdsvis 10 prosent, 25 prosent og 35 prosent, basert på hvor mye man tjener.

Skatteplanen som Trump la frem under valgkampen ble estimert til å koste billioner av dollar over 10 år, ifølge The Hill. Mange har stilt spørsmål ved hvordan Trump vil finansiere disse betydelige skattekuttene. Ifølge Mnuchin vil det betale seg selv av økonomisk vekst og tetting smutthull i lovverket.

OMFATTENDE PLANER: Senere i dag legger Trump-administrasjonen frem sin skattereform. Donald Trump kom med store skatteløfter under valgkampen. Foto: Brendan Smialowski , AFP

Ifølge CNBC hadde Mnuchin et mål om å få gjennom reformen innen august – man må helt tilbake til 1986 for å se lignende – men nå har Det hvite hus signalisert at de ønsker å få den gjennom ved slutten av året.

Større en Reagan-kuttet?



Washington Post har sett på hvor stort skattekuttet må være for at Trump-administrasjonen skal innfri løftet om at dette skal være det største kuttet i historien.

STORT LØFTE: USAs finansminister Steven Mnuchin lover landets største skattekutt gjennom historien. Foto: AFP PHOTO / SAUL LOEB

Da må vi tilbake til 1981 og Ronald Reagan som stod for et skattekutt på 2,9 prosent av bruttonasjonalprodukt (han reverserte imidlertid noen av kuttene senere). På andreplass ligger Harry S. Truman som i 1945 fikk gjennom et skattekutt på 2,7 prosent.

Det var før helgen at presidenten meldte på Twitter at «stor skattereform og store skattekutt» vil bli lagt frem i dag.