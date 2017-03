Slik blir Trumps nye innreiseforbud

President Donald Trump gjør flere justeringer når han mandag legger frem et nytt forslag til innreiseforbud.

Det opprinnelige forbudet – som rammet borgere fra Irak. Iran, Jemen, Libya, Somalia, Sudan og Syria – ble stoppet i domstolene til store protester fra Trump. Etter det sviende nederlaget i den føderale ankedomstolen i San Francisco har Trump-administrasjonen jobbet med en ny presidentordre som skal begrense immigrasjonen til USA.

Målet har vært å fjerne alle de juridiske svakhetene som ble lagt til grunn da forbudet ble opphevet.

Fjerner Irak

I den nye ordren er Irak fjernet fra listen over land som omfattes av midlertidig innreiseforbud, skriver New York Times. Ifølge avisen kommer endringen etter at utenriksminister Rex Tillerson har fått forsikringer fra irakiske myndigheter om at deres egne kontrollrutiner er gode nok. I tillegg blir Iraks rolle som en viktig alliert i kampen mot terrorgruppen IS holdt frem som en viktig årsak til endringen.

Samtidig skal amerikanske tjenestemenn ha uttrykt bekymring for at det opprinnelige innreiseforbudet ville ramme irakere som har jobbet sammen med amerikanske styrker.

Det nye forbudet, som blir presentert mandag kveld norsk tid, innebærer midlertidig stopp for alle flyktninger som søker beskyttelse i USA. Samtidig fjernes trolig de spesielle restriksjonene for syriske flyktninger, slik at syrere nå blir behandlet på lik linje med andre flyktninger. Det er foreløpig uklart hvor lenge den midlertidige flyktningestoppen vil vare.

Flere grensevakter

Det nye innreiseforbudet vil trolig ikke ramme personer som allerede har oppholdstillatelse i USA eller som har gyldig visum når presidentordren blir signert.

Da den første ordren ble signert i januar førte til at en rekke personer med oppholds- og arbeidstillatelse ble nektet å gå på fly til USA, mens andre med gyldig visum ble stanset på flyplassen.

Innreiseforbudet er bare et av flere tiltak den ferske presidenten har varslet for å sikre USAs grenser. Nylig beordret han Homeland Security å ansette 5000 nye grensevakter. Samtidig fortsetter forberedelsene av byggingen av den varslede grensemuren mot Mexico.

Venter protester

Det er også ventet en endring i ordlyden, der delen som omtaler prioritering av religiøse minoriteter fra landene fjernes, melder NTB. Dette har blitt kritisert for å være en formulering som skulle gi kristne en større mulighet til opphold i USA enn muslimer, ettersom kristne er en minoritet i de seks landene.

Uansett endringer ventes signeringen å utløse en ny bølge protester.

President Trump har hele tiden forsvart innreiseforbudet og gjentatte ganger sagt at det er nødvendig for å beskytte amerikanere mot terrorister som kunne komme seg til USA som flyktninger eller som tilreisende fra de aktuelle landene.