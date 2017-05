Slik blir Trumps neste hundre dager

Etter hundre dager i Det hvite hus innrømmer Donald Trump at jobben er vanskeligere enn han trodde. De hundre neste dagene blir ikke noe lettere.

Donald Trump markerte i helgen sine første hundre dager som president. I et intervju med nyhetsbyrået Reuters i forbindelse med hundredagers markeringen innrømmer Trump at han savner sitt gamle liv.

– Jeg elsket livet jeg hadde før. Jeg hadde så mange ting gående. Dette er mer arbeid enn tidligere. Jeg trodde det skulle være lettere, sier han.

Men ingenting tyder på at presidentjobben blir mindre krevende de neste hundre dagene. En oversikt fra nyhetskanalen CNN viser tvert imot at utfordringene står i kø for presidenten.

Nord-Korea

Donald Trumps største utenrikspolitiske utfordring blir trolig det spente forholdet til Nord-Korea. De neste hundre dagene vil vise om Trumps strategi, som går ut på å presse Kina til å kontrollere sin allierte, vil virke.

Trump antydet i helgen at han er klar for å lempe på handelskravene mot Kina i bytte mot hjelp i Nord-Korea-krisen.

Skattereformen

Mens Det hvite hus har slitt tungt med å få gjennom sin nye helsereform kan arbeidet med den nye skattereformen bli enda vanskeligere. Trump-administrasjonen la i forrige uke frem en plan som innebærer store skattekutt for selskaper og for de rikeste menneskene i USA, og skal bruke de neste månedene på å selge planen til amerikanske velgere.

Presidenten og hans støttespillere står imidlertid overfor en formidabel oppgave når planen skal loses gjennom behandlingen i Senatet. Trump vil trolig trenge støtte fra enkelte demokratiske senatorer for å få flertall for reformen, og så langt er det ingenting som tyder på at troppene til mindretallsleder Chuck Schumer vil gi presidenten den støtten han trenger.

Mexico-muren

Presidenten står overfor en stor utfordring når det finansiering av et av sine viktigste valgløfter: Bygging av en grensemur mot Mexico.

Han møter blant annet motstand fra flere republikanere som representerer stater som er berørt av gigantprosjektet, mens andre er kritiske til å bruke milliarder av dollar på å oppfylle et valgkampløfte som Trump lovet at skulle betales av Mexico.

Presidenten nekter imidlertid å trekke forslaget som har blitt et symbol på hans presidentkampanje, og er svært populært blant hans kjernevelgere.

Intern opposisjon

Den betente striden rundt helsereformen har også avdekket en uventet utfordring for Trump:

Den sterkeste opposisjonen i Kongressen kommer ikke fra Demokratene, men fra hans eget parti. Hvis ikke Trump finner en måte å mobilisere det republikanske flertallet i Kongressen kan de neste hundre dagene bli like resultatløse som de første, melder CNN.

Speaker i Representantenes hus, Paul Ryan, lover imidlertid at republikanerne vil stille seg bak Trump i tiden fremover.