Skroting av Obamacare: – Kan skape kaos i systemet

TUCSON (VG) Donald Trump har lovet å skrote Obamacare. Snart får vi svaret på hvordan – og mange frykter ringvirkningene.

– Jeg må få si at det er et utrolig komplekst tema. Ingen visste at helsetjeneste kunne være så komplisert, sa Trump nylig om et av sine viktigste valgkampløfter: Å skrote helsereformen innført av hans forgjenger Barack Obama.

I hele USA venter man nå i spenning på hvilke planer Trump har lagt for en ny helseordning – også i Arizona.

Delstaten kom før jul i nyhetsbildet da det ble klart at forsikringspremien på Obamacare ville stige kraftig i år – aller mest her; med en økning på 116 prosent.

Helsereformen har møtt mye kritikk, og selv har Trump kalt den «en katastrofe». Men mens en skroting nå nærmer seg, når støtten til Obamacare nye høyder, viser flere meningsmålinger.

– Helsetjenestesystemet er nervøst siden det ennå er så mye som er ukjent. Dersom det blir en avskaffelse uten umiddelbar erstatning, så vil det skape kaos i systemet, sier Julia Strange til VG.

– Mennesker, ikke politikk

Hun tar imot oss på kontoret sitt ved Tucson Medical Centre i Tucson i Arizona der hun nå er blant flere på sykehuset som nå jobber opp mot senatorer, kongressmedlemmer og guvernøren i Arizona i en kamp om å få en fungerende ordning.

– Vi må finne en riktig måte for at pasientene ikke settes i en situasjon der liv og død er avhengig av om de kan betale for helsetjenester. Eller at pasienter får en kreftdiagnose vel vitende om at de ikke har ressurser til å få behandling, sier hun og fortsetter:

VENTER SPENT: Julia Strange ved Tucson Medical Center. Foto: Tucson Medical Center

– Dette handler om mennesker, ikke politikk. Det burde i alle fall det.

Obamacare gjør det obligatorisk for amerikanere å ha helseforsikring, og med en skroting uten erstatning av et nytt system frykter Strange at antall mennesker uten forsikring vil skyte i været.

Bærebjelke

Trump har sagt at en avskaffelse og erstatning skal skje på samme tid, men foreløpig har det kommet ut få detaljer om planene.

Fakta: Obamacare * Helsereformen Patient Protection and Affordable Care Act, populært kalt Obamacare, ble vedtatt i Kongressen i 2010 og iverksatt fra 2014. * Reformen gjør det obligatorisk for amerikanere å ha helseforsikring. Systemet er i hovedsak basert på at folk blir pålagt å tegne forsikring i et privat selskap. * 22 millioner er forsikret gjennom det såkalte Obamacare-markedet. De aller fleste andre, 155 millioner mennesker, har helseforsikring gjennom arbeidsgiver. * Offentlige helseprogrammer finnes for utvalgte grupper, som pensjonister, krigsveteraner og fattige. * Folk med lav inntekt får subsidier fra staten til å betale forsikringen. * Motstanderne mener reformen er en innskrenkning av individets frihet. Et forsøk på å få loven kjent grunnlovsstridig ble avvist av høyesterett 25. juni 2012. * Folk som kjøper individuell forsikring, kan tegne den gjennom offentlige nettsider. * Loven gjorde at barn kan stå på foreldrenes forsikring fram til de er 26 år gamle, den begrenset muligheten for prisøkninger og gjorde det ulovlig å avvise kunder som allerede var syke. * Etter innsettelsen fredag 20. januar signerte Donald Trump sin første presidentordre om å «minimere den økonomiske byrden» som følge av Obamacare, «i påvente av avskaffelse» av reformen.



En rapport fra Milken Institute og Commonwealth Fund viser at så mange som 2,6 millioner jobber over hele USA kan forsvinne ved en skroting av Obamacare.

Professor Lee McPheters ved Arizona State University har gjort en lik studie for hvordan dette vil kunne påvirke Arizona.

– En avskaffelse av Obamacare vil føre til at delstaten mister 4,1 milliarder dollar i føderale midler og i verste fall miste 62 000 arbeidsplasser.

Et slikt scenario vil reversere 20 års vekst i helsevesenet i Arizona, en viktig bærebjelke i delstaten siden den står for 15 prosent av alle jobbene, sier McPheters til VG.

Han understreker imidlertid at de kun har undersøkt konsekvensene av en skroting, ikke en eventuell erstatning.

– Grunnen til det er at vi ikke aner hvordan en erstatning vil kunne se ut, sier han.

– Var ikke perfekt

I Tucson møtte VG flere som er bekymret for ringvirkningene av en skroting.

– Jeg er bekymret for at Trump kommer til å gjøre noe med Medicare (statlig helseprogram til blant annet eldre, journ.anm). Dersom det blir kutt der kan det påvirke meg når jeg pensjonerer meg, sier Art Bariska (64) og fortsetter:

– Obamacare var ikke perfekt og trengte å bli fikset, men jeg tror det blir ødeleggende å skrote alt.

Sue Roselle (67) er også skeptisk til Trumps planer.

– Jeg liker ikke at Trump skal skrote den. I stedet burde vi skaffet oss et system som dere har i Skandinavia. Her har ikke mannen min fått forsikring fordi han har problemer med nyrene.

26 år gamle Karla Beal ønsker imidlertid en skroting velkommen.



– Jeg syntes ikke at man skal tvinge folk til forsikring, så den delen liker jeg ikke ved Obamacare. Jeg tror at Trump vil gjøre det bedre.