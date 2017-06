Skjebneuke for Trumps innreiseforbud

USAs høyesterett kan denne uken komme til å avgjøre skjebnen til president Donald Trumps omstridte innreiseforbud.

President Donald Trumps administrasjon ba tidligere i juni landets høyesterett om å innføre det omstridte innreiseforbudet som er blitt stanset i lavere rettsinstanser.

Det er ventet at domstolen kommer med sin beslutning om den vil behandle anken eller ikke, i løpet av uken.

– Jeg er spent på utfallet. Så langt har avgjørelsene gått mot Trump. Dersom høyesterett deler seg på vanlig måte mellom liberale og konservative dommere kan Anthony Kennedys posisjon tippe favøren i den ene elle andre retningen. Men det kan være at dommerne er mer enige denne gangen, sier USA-ekspert Svein Melby ved Institutt for forsvarsstudier til VG.

Dersom høyesterett velger å behandle anken, er det lite sannsynlig at saken starter før til høsten. Retten kan i mellomtiden velge å enten fortsette å blokkere innreiseforbudet, eller den kan velge å la det midlertidig innføres.

ANKEDOMSTOL: Høyesterett i USA kan denne uken avgjøre skjebnen til president Donald Trumps omstridte innreiseforbud. Foto: J. David Ake , AP

Twitter-trøbbel

USA-ekspert Svein Melby mener Donald Trump har gjort det vanskelig for sin administrasjons advokater ved måten han har uttalt seg på tidligere.

– Trump har ikke gjort det lett for seg selv ved å kalle det et innreiseforbud. Administrasjonen har prøvd å komme seg unna å bruke det navnet. Hvis høyesterett tolker forbudet slik at det diskriminerer mot enten rase eller religion kommer vi inn på områder i grunnloven selv ikke høyesterett kan komme seg unna, sier Melby.

To versjoner av innreiseforbudet, som retter seg mot et knippe land med overveiende muslimsk befolkning, er satt til side av flere føderale rettsinstanser.

FORSKER: Svein Melby, seniorforsker ved Senter for transatlantiske studier ved Institutt for forsvarsstudier. Foto: Institutt for forsvarsstudier

– Trump har påberopt nasjonal sikkerhetspolitikk som et særlig ansvar for presidenten og mener forbudet er viktig for USAs nasjonale interesser. Hans advokater mener det gir presidentembetet vide fullmakter. Så langt har ikke sikkerhetsargumentet hatt den gjennomslagskraften administrasjonen håpte det ville ha i de lavere rettsinstansene. De vektlegger andre argumenter, sier Melby.

Stanset i flere rettsinstanser

Høyesterett er inne i sin siste uke med saksbehandling før sommeren, og det er ventet beslutninger i utestående saker mandag. Det kan likevel gå flere dager før en endelig avklaring er klar.

Trump undertegnet i januar en presidentordre som innebar 90 dagers innreiseforbud for borgere fra sju land i Midtøsten og Afrika. Denne ordren ble avvist av flere domstoler. I mars undertegnet Trump en ny presidentordre om et mer utvannet innreiseforbud for borgere fra seks land, men også dette har blitt stanset i flere rettsinstanser.

(VG/NTB)