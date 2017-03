Skilt av grensegjerdet mellom USA og Mexico: Har ikke klemt hverandre på syv år

NOGALES (VG) Judith Espinoza (30) lengter etter å ta rundt moren Maria, men må nøye seg med å holde hender gjennom et høyt stålgjerde.

VGs USA-KONTOR Ta kontakt og følg meg på:

E-post: marianne.vikas@vg.no

Facebook: @marianneusa

Twitter: @MarianneVikaas

Instagram: @vg_i_new_york

Hun har et rosa kyssemerke på kinnet, 30-åringen som står på den amerikanske siden av det høye stålgjerdet i grensebyen Nogales i Arizona.

– Det er trist ikke å kunne klemme dem, men dette er bedre enn ingenting. Det er mange familier som ikke har denne muligheten, sier Judith Espinoza (30).

Kyssemerket er det moren Maria Castro (47) som har gitt henne gjennom det lille mellomrommet i gjerdet. Foruten å ta hverandre i hendene er dette den eneste fysiske kontakten som er mulig for familien.

Kommentar: Trump forvirrer verden

Det har gått syv år siden mor og datter klemte hverandre, men gjennom gjerdet får de i alle fall snakket ansikt til ansikt. Det er en liten trøst.

De har med seg fluktstoler, mat og drikke. Espinoza bor i Phoenix – tre timer unna med bil – så når de først møtes blir de her i flere timer.

– Jeg kommer hit så ofte jeg kan, og syntes ikke det er så langt å kjøre når det er snakk om å møte foreldrene mine. Ved gjerdet her har jeg møtt folk som har kjørt helt fra San Francisco for å møte familien sin, sier hun.

VG på grensen: Her ønskes Trumps mur hjertelig velkommen

– Veldig bekymret

Denne dagen er det også to andre familier som snakker med hverandre gjennom gjerdet. Den ulovlige innvandreren Luz Emma (52) står på den amerikanske siden og snakker med søsteren Josefina Sanchez (53) som står på meksikansk jord.

– Med Trump er vi i fare og jeg er veldig bekymret. Vi aner ikke hva som vil skje, sier 52-åringen, som kommer hit til gjerdet annenhver uke.

Tilbake hos den første familien forteller Judith Espinoza at hun ble født i Mexico, men tatt med til USA av sine foreldre da hun var i femårsalderen – som ulovlige innvandrere. Med mann og sønn som er amerikanske statsborgere er hennes store mareritt å bli deportert tilbake til Mexico.

– Jeg er oppvokst i USA, har giftet meg og fått et barn her. Jeg har vært i prosessen lenge, og vi nærmer oss. Takk, Gud for at vi nærmer oss.

Etter snart ti år er prosessen i siste fase, men med Trump ved makten frykter hun at alt vil gå i vasken.

– Jeg forstår at de som har gjort gale ting må ut, men de fleste er gode mennesker. Det eneste ulovlige jeg har gjort er at foreldrene brakte meg hit da jeg var barn.

Sheriff på USA-grensen: – Muren kommer ikke til å fungere

MOR OG DATTER: Judith Espinoza (30) møter sin mor Maria Castro (47) gjennom gjerdet i Nogales. Foto: Thomas Nilsson , VG

Blandede signaler fra Trump

30-åringen er blant de 750.000 unge innvandrerne som ble omfattet av en utvannet versjon av den såkalte «Dream Act» – et lovforslag som Obama kjempet for, men aldri klarte å få støtte i Kongressen for.

En presidentordre fra Obama, Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA), gjorde det likevel slik at unge ulovlige innvandrere som møter visse kriterier ikke blir kastet ut. Samtidig kan de søke om en fornybar arbeidstillatelse.

Hva Trump vil gjøre med DACA har vært høyst uklart. I forrige uke kom presidenten med blandede signaler da han sa at han hadde sympati med disse unge innvandrerne, samtidig som han sa at ikke alle av dem trenger å være gode borgere.

FYSISK KONTAKT: Man får så vidt armen gjennom gjerdet for litt fysisk kontakt. Jesus Cortez (32) legger armen på skulderen til sin nevø Jesus Medina (13). Foto: Thomas Nilsson , VG

– Man har disse fantastiske barna i mange tilfeller, men ikke alle. I noen tilfeller er de gjengmedlemmer og doplangere. Det er et veldig, veldig vanskelig spørsmål. Vi skal behandle DACA med hjertet, sa Trump.

For syv år siden valgte Judith Espinozas foreldre Maria Castro og Rosario Cortez (51) å returnere til Mexico av familiære årsaker. To år tidligere hadde Espinozas bror Jesus Cortez (32) blitt deportert. Også han er ved gjerdet i dag, sammen med datteren Zulay Aida (5). Det samme er Esponozas sønn Jesus Medina (13).

Lest denne? Grillet av folket om Trumps politikk

KLAPP: Zulay Aida Cortez (5) hilser på sin tantes hund gjennom gjerdet. Foto: Thomas Nilsson , VG

Jaget av grensevakt

Foreldrene er også i prosessen med å søke opphold i USA, men vil ikke gjøre som sist ved å ta seg inn ulovlig.

Etter intervjuet med Judith Espinoza avtaler vi å intervjue foreldrene og broren hennes på Mexico-siden. Mens vi var på vei gjennom grensestasjonen kom en grensevakt kjørende på amerikansk side, forteller broren Jesus Cortez etterpå.

– Han ba oss om å dra. Jeg fortalte at vi bare snakket med søsteren min og at vi pleier å gjøre det. Grensevakten sa at det er mye narkotikasmugling gjennom gjerdet og ble sint, sier Cortez og fortsetter:

– Vi sa at vi ikke gjorde noe galt, men han sa at vi måtte dra. Søsteren min ble veldig redd for å havne i trøbbel og dro hjem.

Amerikansk myndigheter vurderer nå et forslag om at mødre og barn som krysser grensen fra Mexico ulovlig kan bli skilt fra hverandre, melder Reuters. Departementet for innenrikssikkerhet (DHS) har forslaget til vurdering, ifølge nyhetsbyrået.

Bildt til Trump: Dropp golfen og kom hit