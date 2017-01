Sheriff vil at innsatte skal bygge Trumps mur

NEW YORK (VG) En sheriff i Massachusetts mener han har løsningen på hvem som skal bygge Trumps mur mot Mexico: Innsatte i fengsler over hele USA.

Donald Trumps største valgløfte var å bygge en mur på grensen mellom USA og Mexico – en mur som han hevder at han skal tvinge meksikanerne å betale for.

Med bare drøye to uker igjen til Trump skal tas i ed som USAs neste president, ble hans presidentskap tema da sheriff i Brisol County i delstaten Massachusetts, Thomas Hodgson, ble innsatt for sin fjerde periode som fylkets sheriff.

– Jeg kan ikke tenke meg noe annet prosjekt som vil kunne ha så positiv påvirkning på våre innsatte og på vårt land enn å bygge denne muren, sa Hodgson på seremonien onsdag melder Reuters.

– Perverst og umenneskelig

I hans forslag ligger det at innsatte fra hele landet skal sendes til grensen for å bidra til å bygge muren som Trump ønsker å bygge.

– Foruten å lære seg å bygge, så kan det være en sterk symbolisme at disse innsatte bygger en mur for å forebygge kriminalitet i samfunnslag over hele landet og for å vedlikeholde arbeidsmuligheter for dem og andre amerikanere når de blir løslatt, fortsatte sheriffen.

Sheriffens forslag vekker oppsikt blant flere.

– Forslaget er perverst, det er umenneskelig og sannsynligvis også grunnlovsstridig, sier advokat Laura Rotolo for American Civil Liberties Union til Reuters.

– Det har avgjort ingenting med å hjelpe innsatte i Massachusetts eller deres familier. Dette handler om politikk, fortsetter hun.

Gjennom hele valgkampen gjentok Trump på valgmøte etter valgmøte at han skal bygge en mur på USAs sørlige grense for å få bukt med den ulovlige innvandringen til USA fra latinamerikanske land.

Etter valget har den påtroppende presidenten imidlertid moderert flere av valgløftene, blant annet at store deler av «muren» vil bestå av et gjerde (som det allerede finnes mange av i dag).

