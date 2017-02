NOGALES (VG) I 50 år har sheriff Tony Estada (73) fulgt situasjonen på grensen mellom USA og Mexico. Han tror ikke Trumps mur vil løse problemene.

Nogales er en spesiell by på flere måter: Delt på midten av en internasjonal grense, der halvpartene heter Nogales både på amerikansk og meksikansk side.

Det mest spesielle er likevel det høye stålgjerdet som ruver gjennom det tørre landskapet.

For dem som bor her vil kanskje ikke president Donald Trumps byggeplaner av en mur forandre så mye, for sannsynligvis vil ikke administrasjonen gjøre noe med de områdene hvor det allerede i dag er høye gjerder.

Likevel, de som bor vet mye om hvordan det er å ha en barriere mellom seg og naboen.

Sheriff i 24 år

Bak en stor skrivepult på sheriff-stasjonen sitter sheriff Tony Estada (73). I USA er sheriffer folkevalgte, og den 73 år gamle demokraten har blitt gjenvalgt syv ganger siden 1993 i Santa Cruz fylke, hvor Nogales ligger. Han mener en mur ikke vil løse problemene.

– Det er ingen mur som vil holde narkotikaen ute. Det er ingen mur som kommer til å holde folkene ute. Etterspørselen av narkotika er så stor at kartellene kommer fortsatt til å være kreative og suksessfulle. Ingenting stopper dem, sier han og fortsetter:

– Når det gjelder menneskene, så er deres besluttsomhet, desperasjon, fattigdom og frykten fra gjengene og volden så sterk at de vil fortsette å komme.

I Arizona møtte vi også tre rancheiere som er helt uenig i Estadas syn. De er lut lei av trafikken av narkotika og folk på eiendommene deres og ønsker Trumps mur hjertelig velkommen. Les saken her.

– Må få flere vakter



Estada, som er født i Mexico, har bodd i USA siden han var halvannet år. De siste 50 årene har han jobbet i politiet her i regionen, og har på nært hold fulgt med på hvordan situasjonen på grensen har utviklet seg.

Byens beliggenhet, med nærhet til motorveiene mot de større byene i regionen har gjort Nogales til en hovedåre for narkotikasmugling og ulovlig innvandring.

– Den muren de snakker om, det kommer til å bli en mur for folk å overvinne. Den kommer til å avskrekke noen og gjøre det vanskeligere, men det kommer ikke til å stoppe folk. Det vil bli investert milliarder i noe som ikke kommer til å fungere, sier han.

Nylig møtte Estada og andre sheriffer i regionen Trumps sikkerhetsminister John Kelly.

– Jeg sa til Kelly at dersom de skal få bukt med problemet, så må de få flere vakter på grensen. Mye narkotika går uoppdaget over grenseovergangene fordi det ikke er nok bemanning til å undersøke nok.

I Trumps presidentordre om muren er det også lagt til en økning med 5000 grensevakter.

Smuglertunneler

Estada forteller at byggingen av det høyere gjerde startet to år etter at han ble sheriff – i 1995. Samtidig ble det satt inn en større styrke grensevakter og installert sensorer, flombelysning og radar.

– Jeg har sett utviklingen og dynamikken på grensen. Ting har forandret seg kolossalt. Det gikk fra at narkotika ble fraktet av vanlige folk, til at etterspørselen ble så stor at kartellene tok over, sier Estada.

Før byggingen av gjerdet i 1995 opplevde han og resten av politistyrken en såkalt «cross-border crime» som i all hovedsak gikk ut på innbrudd – meksikanere som krysset grensen for vinning. Med gjerdet forsvant svært mye av denne type kriminalitet, ifølge Estada.

Det gjorde ikke narkotikakriminaliteten. Smuglerne fant alltid en vei. Like etter byggingen ble den første smuglertunnelen oppdaget i Nogales, rett ved byens Burger King. Siden har over 110 smuglertunneler blitt avslørt her, forteller Estada.

– Ingenting stopper kartellene, gjentar sheriffen.

– SER IKKE VITSEN: Omar Duarte (41) bor like ved grensen i Nogales, og har ikke tro på Trumps mur. Foto: Thomas Nilsson/VG

Sterke meninger

I områdene langs grensen i Arizona er det sterke meninger for og imot Trumps murplaner. Mange rancheiere ser frem til Trump ved makten, mens andre ikke liker planene.

Utenfor huset sitt bare meter unna grensegjerdet i Nogales står Omar Duarte (41) og skrur på en bil.

– Selv om det er en mur, så vil de finne en vei. De kommer til å klatre over eller grave seg under den, så jeg ser ikke vitsen med å bygge en mur.

ROET SEG: Pensjonisten Donald Charest (68), som har bodd i Nogales siden 1976, sier den ulovlige trafikken over grensen har roet seg betydelig de ti siste årene. Foto: Thomas Nilsson/VG

På den andre siden av byen, like ved gjerdet, møter vi pensjonisten Donald Charest (68), som har bodd i Nogales siden 1976. Før så han mange løpegutter med narkotika og ulovlige innvandrere rundt huset, men de siste ti årene sier han at det har vært veldig rolig.

– Muren er helt latterlig for å si det mildt. Men det har gjenklang hos hans tilhengere, og så bryr han seg ikke om faktaene. Klagene om at grensene er åpne, kommer fra folk som ikke bor her eller vet hvordan det egentlig er.