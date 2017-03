Senator John McCain: Trump svekker folks tillit til regjeringen

Donald Trumps påstand om at han ble avlyttet av president Barack Obama de siste ukene før valget i fjor kan ikke henge ubesvart i luften, mener republikaneren John McCain.

Arizona-senatoren har gjentatte ganger har uttalt seg kritisk om president Donald Trump. og var igjen meget klar i sin kritikk av presidenten under CNN-programmet «State of the Union» søndag ettermiddag.

– President Donald Trump bør enten trekke tilbake eller underbygge sin påstand om at han ble avlyttet av Obama, mener McCain.

4. mars raste Trump mot sin forgjenger på Twitter og hevdet at Obamas administrasjon avlyttet telefonen på hans kontor i New York like før han vant presidentvalget i høst.

«Fryktelig! Fant akkurat ut at Obama avlyttet telefonen min i Trump Tower like før seieren. Ingenting funnet. Dette er Mccarthyisme!», skrev president Trump.

– Jeg har ingen grunn til å tro at anklagen til Trump medfører riktighet, men jeg mener også at presidenten i Amerikas Forente Stater burde kunne oppklare dette i løpet av ett minutt, tilføyde senatoren i intervjuet med CNN-anker Jake Tapper.

Bekymret



Det eneste Trump trenger å gjøre er å plukke opp telefonen og ringe sjefen for enten CIA eller rikets sikkerhet, fortsatte McCain.

– «OK, hva skjedde?», mer komplisert trenger det ikke være, konkluderte han og la til at han også er bekymret med tanke på alle de ubesvarte spørsmålene som går på hvilken kontakt som fantes mellom russiske myndigheter og folk i kretsen rundt Trump som i løpet av valgkampen forfektet at forholdet til Russland må bedres.

– Krever gransking



– Flere sider av hele dette forholdet til Russland og president Vladimir Putin krever videre gransking og jeg tror at det amerikanske folk slett ikke har fått alle svarene ennå, sa McCain og ramset opp Trump-støttespillere som i løpet av valgkampen pleiet nære relasjoner med den russiske regjeringen.

Les også: – Trump har bare inkompetente amatører i staben

Arizona-senatoren nevnte tidligere sikkerhetsrådgiver Michael Flynn som er blitt beskyldt for å ha hatt kontakt med medlemmer av den russiske regjeringen.

ANBEFALER ETTERFORSKNING: John McCain mener at forbindelsen mellom tidligere Ukraina-president Viktor Yanukovych og Donald Trumps tidligere valgkampleder Paul Manafort, her sammen med presidentens rådgiver Kellyanne Conway, bør etterforskes. Foto: REUTERS

McCain trekker også frem Donald Trumps tidligere valgkampleder, Paul Manafort, som visstnok hadde tette bånd til Ukrainas tidligere president Viktor Yanukovych som ble anklaget for forræderi, fjernet fra makten i februar 2014 og nå lever i eksil i Moskva.

– Hvilke personer som hadde kontakt med russiske myndigheter og under hvilke omstendigheter, er spørsmål som skriker etter svar og det er påkrevd med en etterforskning, avsluttet John McCain.