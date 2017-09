Seks Trump-rådgivere brukte private epostkontoer

Ifølge flere amerikanske medier har minst seks av president Trumps nærmeste rådgivere brukt sine private epostkontoer i embets medfør.

Ifølge The New York Times bekreftet flere nåværende og tidligere tjenestemenn dette mandag.

Nyheten kommer kun timer etter at det ble kjent at Trumps svigersønn, Jared Kushner, brukte en privat epostkonto til å kommunisere med kolleger i Det hvite hus. Kushners konto skal ha blitt brukt til å sende og motta rundt hundre eposter i Trump-administrasjonens syv første måneder.

Blant rådgiverne The New York Times hevder skal ha brukt privat epost i arbeidssammenheng er Stephen K. Bannon – Trumps tidligere sjefstrateg, Reince Priebus – administrasjonens tidligere stabssjef. I tillegg skal rådgiverne Gary D. Cohn og Stephen Miller ha sendt og mottatt epost med private kontoer.

Det er imidlertid ikke ulovlig for ansatte i Det hvite hus å benytte seg av privat e-post så lenge korrespondansen blir videresendt til deres offisielle epostkonto for lagring. Det er likevel foretrukket at de ansatte benytter den offisielle epostkontoen, fordi dette forhindrer at epost ikke blir loggført.

BRUKTE PRIVAT EPOST: Minst seks av president Donald Trumps rådgivere skal ha brukt privat epost i jobbsammenheng. Trump bygget mye av sin valgkamp mot Hillary Clinton på hennes brukt av privat epost og mente hun skulle vært fengslet. Foto: Jonathan Ernst , Reuters

Under presidentvalget i 2016 hadde Trump-kampanjen stort fokus på tidligere presidentkandidat Hillary Clintons bruk av privat epost under hennes tid som utenriksminister i Obama-administrasjonen.

Hillary Clintons e-postskandale preget store deler av Hillarys valgkamp og var et av de sentrale punktene i Trumps valgkamp mot Hillary.

– Hun burde vært i fengsel



Trump mente Clintons bruk av privat epost gjorde at hun ikke var til å stole på, og poengterte flere ganger at den tidligere utenriksministeren «burde vært i fengsel» for sin bruk av en privat e-postserver. Selv etter at han ble innsatt som president har Donald Trump oppfordret Justisdepartementet til å gjenåpne etterforskningen av Hillary.

Hillarys e-postskandale ble under valgkampen i 2016 etterforsket av FBI, som konkluderte med at det ikke var grunn til å ta ut tiltale mot den tidligere utenriksministeren. Hun fikk likevel kraftig kritikk for å ha vært ekstremt uforsiktig.

Mandag ble det også kjent at presidentens eldste datter Ivanka Trump, som er gift med Jared Kushner, skal ha brukt en privat konto i sitt arbeid som ulønnet rådgiver i Det hvite hus, skriver Newsweek.