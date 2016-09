Seerne raser etter Trump-intervju

Kritikken hagler mot «The Tonight Show»-vert Jimmy Fallon fordi han ikke rettet et eneste kritisk spørsmål mot Donald Trump når han gjestet programmet.

Republikanernes presidentkandidat Donald Trump har det siste året skapt en rekke overskrifter på grunn av mange kontroversielle utsagn. Trump har blant annet uttalt at han vil bygge en mur mot Mexico, som Mexico også skulle betale for. Han har også harselert med en handikappet journalist, bedt Russland om å hacke USA og ytret et ønske om å endre amerikansk lov for å åpne for å torturere terrorister, og drepe familiene deres.

Det var under torsdagens program av «The Tonight Show with Jimmy Fallon» som republikanernes presidentkandidat Donald Trump var på besøk. I intervjuet snakket de to om meningsmålinger i forkant av det amerikanske presidentvalget i november, og om Trumps helse og «fast food»-vaner.

Rufset i Trumps hår



Ifølge Huffington Post var det eneste Trump måtte svare for en humoristisk spøk på om han i det hele tatt visste hva en mynt var.

Fallon avsluttet intervjuet med å spørre Trump om han fikk rufse til håret hans - noe han fikk gjøre.

På sosiale medier raser nå seerne, og kommentarfeltet på programmets Facebook-side renner over av sinte TV-titter som mener at Fallon er feig..

«Dette er som å ha Hitler som gjest, hvor han bare smiler og spiller spill.»

«Seriøst? Jeg er dypt, dypt skuffet. Vil aldri se noe annet du gjør igjen. Du har mest sannsynlig fått flere tittere i form av uvitende, uutdannede og bitre mennesker, men du har mistet like mange. Jeg håper det var verdt det.»

«Faen ta deg. Jeg skjønner at du ikke er journalist, men hvorfor prøver du å være helvetes hoffnarr? Ville du bustet til barten til Hitler og snakket om boken hans? Jeg er ferdig med deg og programmet ditt.»

«Ville spilt beer pong med Stalin»



På Twitter har også flere TV-seere luftet sine tanker rundt intervjuet.

Mens de fleste kommentarene fremstiller sinte og skuffede seere, er det noen som likte Fallons intervju med den kontroversielle mogulen.

«Jeg elsket showet. Jeg bryr meg ikke om hva folk sier. Det er bare rettferdig å ha Donald på showet ettersom Hillary Clinton også har vært der.»

«Trump er kanskje litt «off the wall», men han er ikke en politiker. Hillary bare lyver, men hun vet hvordan hun får folk til å like henne. HUN ER EN POLITIKER. Politikere er onde. Kanskje det er på tide vi får en forretningsmann inn i Det hvite huset for å få litt orden på dette landet.»

Verken Fallon eller Trump har kommentert kritikken.